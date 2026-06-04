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Vạn Xuân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông

Chiều tối ngày 3/6, trên địa bàn xã Vạn Xuân đã xảy ra mưa dông lớn kèm theo gió giật mạnh gây thiệt hại đáng kể về nhà ở, cây cối, hoa màu và một số công trình hạ tầng của địa phương.

Cơn dông xuất hiện vào cuối giờ chiều, kèm mưa lớn và gió giật mạnh trong thời gian ngắn. Nhiều cây xanh ven các tuyến quốc lộ, đường liên xã bị gãy đổ, gây cản trở giao thông.

Vạn Xuân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông

Một số hộ dân bị tốc mái nhà; chuồng trại chăn nuôi và các công trình phụ trợ cũng bị hư hỏng. Cùng với đó, diện tích hoa màu và cây ăn quả của người dân tại một số khu dân cư cũng bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, trận mưa dông đã gây thiệt hại tại một số điểm trường học trên địa bàn xã. Nhiều mái tôn, mái che bị tốc, hư hỏng; một số phòng học, khu vực hành lang và công trình phụ trợ bị ảnh hưởng do gió lớn và nước mưa tràn vào.

Vạn Xuân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông

Vạn Xuân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông

Ngay sau đó, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương gia cố, dọn dẹp và khắc phục thiệt hại tại các điểm trường và hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.

Minh Tự


Minh Tự

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Mưa dông Khắc phục hậu quả Lực lượng chức năng Khắc phục thiệt hại Cản trở giao thông Gió giật mạnh Gió mạnh Tốc mái Hư hỏng Mưa lớn
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