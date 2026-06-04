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Trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ

Ngày 4/6, Đoàn công tác của Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên đã đến trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ

Toàn cảnh hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa hai cơ quan báo chí.

Tại buổi làm việc, cơ quan báo chí của hai tỉnh đã trao đổi và học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, phương thức quản lý, khai thác quảng cáo, tổ chức sự kiện, phát triển nguồn thu và các hoạt động dịch vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí địa phương sau sắp xếp, hợp nhất.

Trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi nghiệp vụ giữa hai cơ quan báo chí địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phát thanh truyền hình học tập kinh nghiệm Phú thọ Thái nguyên tổ chức Dịch vụ Truyền thông Phát triển Khai thác Quảng cáo
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