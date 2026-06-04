Trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ

{title}
{publish}
{head}
Ngày 4/6, Đoàn công tác của Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên đã đến trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.
Toàn cảnh hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa hai cơ quan báo chí.
Tại buổi làm việc, cơ quan báo chí của hai tỉnh đã trao đổi và học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, phương thức quản lý, khai thác quảng cáo, tổ chức sự kiện, phát triển nguồn thu và các hoạt động dịch vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí địa phương sau sắp xếp, hợp nhất.
Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.
Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi nghiệp vụ giữa hai cơ quan báo chí địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.
Hạnh Thúy
Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5133/VPCP-CN ngày 03/6/2026 gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường...
baophutho.vn Chiều tối ngày 3/6, trên địa bàn xã Vạn Xuân đã xảy ra mưa dông lớn kèm theo gió giật mạnh gây thiệt hại đáng kể về nhà ở, cây cối, hoa màu và...
Công đoàn đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, cho phép người lao động nghỉ từ ngày 2 đến 5/9 để đưa con đến trường trong ngày khai giảng.
baophutho.vn Với tinh thần “tương thân tương ái”, hoạt động kết nối và lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện tại Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc đã trở thành...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/6, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ chiều tối và đêm, mưa dông gia tăng trên diện rộng, cục bộ...
baophutho.vn Tối 3/6, tại xóm Miền Đồi, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (do Chính phủ Ireland tài trợ) và...
baophutho.vn Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xã Tam Nông đặc biệt chú trọng thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập...