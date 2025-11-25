Phát động trồng hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 25/11, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp tổ chức phát động trồng hoa mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Lãnh đạo Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao trao cây giống cho Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Tại chương trình, lãnh đạo, cán bộ, người lao động của hai đơn vị đã tiến hành trồng 30 nghìn cây hoa hướng dương trong khuôn viên vườn hoa trục hành lễ thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Để việc trồng và chăm sóc hoa đạt hiệu quả, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã hỗ trợ chi phí về cây giống và 3 tấn phân bón Hữu cơ khoáng vi sinh Lâm Thao.

Việc trồng hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao là một trong chuỗi hoạt động phối hợp thiết thực, hiệu quả, phục vụ người dân và du khách về thăm viếng Đền Hùng mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hai đơn vị thực hiện phối hợp trồng hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đây cũng là một trong những việc làm ý nghĩa học và làm theo lời Bác mà đơn vị tổ chức thực hiện, qua đó tuyên truyền, giáo dục cán bộ và người lao động mỗi đơn vị nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Từ đó có trách nhiệm tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giữ gìn, tôn tạo Khu di tích ngày càng đẹp hơn. Dự kiến số hoa hướng dương này sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Người lao động 2 đơn vị tham gia trồng hoa

Hương Giang