Phát hiện 2 đối tượng mua, bán động vật mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thực hiện công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh hoặc động vật chết nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Công an phường Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) vừa phát hiện và xử lý một vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường đã kiểm tra, phát hiện ông Phạm Bá M. (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Đông Hưng, phường Vĩnh Yên) và ông Trần Văn B. (sinh năm 1979, trú tại thôn Đồng Quạ, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi mua bán 7 cá thể lợn có dấu hiệu mắc bệnh, tổng trọng lượng 332kg, trong đó có 1 cá thể đã chết.

Công an phường Vĩnh Yên kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi mua, bán động vật mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn.

Công an phường Vĩnh Yên đã phối hợp Cơ quan Thú y lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy 6/7 cá thể lợn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi - một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Theo quy định pháp luật, sản phẩm từ lợn mắc bệnh không được phép sử dụng làm thực phẩm và buộc phải tiêu hủy. Ngay sau đó, Công an phường Vĩnh Yên đã ra quyết định buộc tiêu hủy toàn bộ 7 cá thể lợn để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng, vật nuôi và môi trường.

Toàn bộ số lợn bị phát hiện bị buộc tiêu hủy theo đúng quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Yên tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lê Minh