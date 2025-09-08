Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phát hiện 2 đối tượng mua, bán động vật mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thực hiện công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh hoặc động vật chết nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Công an phường Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) vừa phát hiện và xử lý một vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường đã kiểm tra, phát hiện ông Phạm Bá M. (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Đông Hưng, phường Vĩnh Yên) và ông Trần Văn B. (sinh năm 1979, trú tại thôn Đồng Quạ, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi mua bán 7 cá thể lợn có dấu hiệu mắc bệnh, tổng trọng lượng 332kg, trong đó có 1 cá thể đã chết.

Phát hiện 2 đối tượng mua, bán động vật mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

Công an phường Vĩnh Yên kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi mua, bán động vật mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn.

Công an phường Vĩnh Yên đã phối hợp Cơ quan Thú y lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy 6/7 cá thể lợn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi - một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Theo quy định pháp luật, sản phẩm từ lợn mắc bệnh không được phép sử dụng làm thực phẩm và buộc phải tiêu hủy. Ngay sau đó, Công an phường Vĩnh Yên đã ra quyết định buộc tiêu hủy toàn bộ 7 cá thể lợn để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng, vật nuôi và môi trường.

Phát hiện 2 đối tượng mua, bán động vật mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

Toàn bộ số lợn bị phát hiện bị buộc tiêu hủy theo đúng quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Yên tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phòng chống dịch tả lợn châu Phi Quyền lợi của người tiêu dùng vi rút dịch tả lợn Châu Phi Mắc bệnh bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Phú Thọ Động vật Công an Phát hiện phường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

KOL Đất Tổ trong kỷ nguyên số

KOL Đất Tổ trong kỷ nguyên số
2025-09-10 09:36:00

baophutho.vn Ngày 10/9, Công an tỉnh tổ chức hội nghị KOL Đất Tổ trong kỷ nguyên số. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc...

Phòng, chống cháy nổ mùa nắng nóng

Phòng, chống cháy nổ mùa nắng nóng
2025-09-10 06:46:00

baophutho.vn Mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ môi trường ở mức cao nên nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng mạnh. Điều này dẫn đến nguy cơ quá tải,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long