Phát hiện 4,5 tấn lạp sườn, thịt khô được chế biến từ lợn nghi bị mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phối hợp phát hiện, xử lý 8 vụ vi phạm quy định về vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt lợn và sản phẩm từ lợn trái phép. Qua kiểm tra, các đơn vị đã tổ chức tiêu hủy 231 con lợn, với tổng trọng lượng gần 20 tấn và khoảng 4.500 kg thịt lợn, lạp sườn, thịt khô nghi được chế biến từ thịt lợn bị nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hoạt động giết mổ, tiêu thụ thịt lợn trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh từ những địa bàn có dịch sang địa bàn chưa có dịch (ảnh chụp tại chợ dân sinh thuộc tổ 3 phường Tân Hòa ngày 03/8/2025)

Trong đó, vụ việc lớn nhất do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chủ trì, phát hiện xe vận chuyển 190 con lợn nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi từ Sơn La về Hà Nội đi qua địa bàn tỉnh, buộc phải tiêu hủy hơn 17 tấn. Các trường hợp khác xảy ra tại xã Tam Dương Bắc, Hùng Việt, Phú Khê, Hải Lựu, An Nghĩa, Đại Đồng và xã Liên Châu. Đáng chú ý cơ quan chức năng vẫn phát hiện còn có tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường. Nghiêm trọng hơn là vụ việc do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chi cục chăn nuôi - thú y - thủy sản phát hiện một cơ sở tiêu thụ thịt lợn chế biến sẵn không rõ nguồn gốc ở xã Liên Châu. Cơ quan chức năng đã thu giữ 4,5 tấn thịt lợn, sản phẩm chế biến gồm lạp sườn, thịt khô...

Tất cả các vụ việc đều được xử lý hành chính nghiêm khắc theo quy định. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa công an các địa phương, lực lượng kiểm dịch, chi cục chăn nuôi thú y và các tổ chuyên môn liên ngành trong kiểm soát vận chuyển động vật, góp phần phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Mạnh Hùng