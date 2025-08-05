Phát hiện 4,5 tấn lạp sườn, thịt khô được chế biến từ lợn nghi bị mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

{title}
{publish}
{head}
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phối hợp phát hiện, xử lý 8 vụ vi phạm quy định về vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt lợn và sản phẩm từ lợn trái phép. Qua kiểm tra, các đơn vị đã tổ chức tiêu hủy 231 con lợn, với tổng trọng lượng gần 20 tấn và khoảng 4.500 kg thịt lợn, lạp sườn, thịt khô nghi được chế biến từ thịt lợn bị nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Hoạt động giết mổ, tiêu thụ thịt lợn trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh từ những địa bàn có dịch sang địa bàn chưa có dịch (ảnh chụp tại chợ dân sinh thuộc tổ 3 phường Tân Hòa ngày 03/8/2025)
Trong đó, vụ việc lớn nhất do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chủ trì, phát hiện xe vận chuyển 190 con lợn nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi từ Sơn La về Hà Nội đi qua địa bàn tỉnh, buộc phải tiêu hủy hơn 17 tấn. Các trường hợp khác xảy ra tại xã Tam Dương Bắc, Hùng Việt, Phú Khê, Hải Lựu, An Nghĩa, Đại Đồng và xã Liên Châu. Đáng chú ý cơ quan chức năng vẫn phát hiện còn có tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường. Nghiêm trọng hơn là vụ việc do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chi cục chăn nuôi - thú y - thủy sản phát hiện một cơ sở tiêu thụ thịt lợn chế biến sẵn không rõ nguồn gốc ở xã Liên Châu. Cơ quan chức năng đã thu giữ 4,5 tấn thịt lợn, sản phẩm chế biến gồm lạp sườn, thịt khô...
Tất cả các vụ việc đều được xử lý hành chính nghiêm khắc theo quy định. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa công an các địa phương, lực lượng kiểm dịch, chi cục chăn nuôi thú y và các tổ chuyên môn liên ngành trong kiểm soát vận chuyển động vật, góp phần phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Mạnh Hùng
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn Những ngày tháng Tám, không khí trên đại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết. Dưới cái nắng gay...
baophutho.vn Sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Liên Sơn đã xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nật Sơn (tỉnh Hoà Bình cũ), thời điểm này dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lan rộng trên địa bàn và để lại hậu quả nặng nề.
baophutho.vn Ngày 4/8, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1558 về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
baophutho.vn Ngày 4/8, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các biện phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Đồng chí Đinh Công Sứ -...
baophutho.vn Sau 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học và tinh thần đoàn kết, thống nhất, toàn...
baophutho.vn Ngày 4/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính -Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn chủ trì Phiên họp thứ...