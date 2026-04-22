Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phát hiện sỏi thận từ những cơn đau tưởng chừng “bình thường”

Bà Nguyễn Thị Tư, 48 tuổi ở xã Quang Minh (Hà Nội) đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên thăm khám vì đau âm ỉ vùng thắt lưng hai bên, đặc biệt đau nhiều bên phải, kèm theo tiểu buốt và cảm giác mệt mỏi kéo dài.

Sau khi thăm khám và thực hiện chụp CT, các bác sĩ phát hiện Sỏi thận hai bên. Trong đó: Thận phải có nhiều viên sỏi, trong đó viên lớn nhất khoảng 6-8mm. Đặc biệt, có viên sỏi kích thước khoảng 13 x 25 x 27mm nằm ở vị trí nối bể thận - niệu quản phải, gây tắc nghẽn. Thận trái cũng có sỏi nhỏ khoảng 5-3.2mm và 1.5mm. Viên sỏi lớn đã khiến thận phải bị ứ nước độ III, làm giãn đài bể thận và khiến nhu mô thận mỏng đi, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thận nếu không xử lý kịp thời.

Trước tình trạng này, bệnh nhân được bác sĩ Khoa Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên tư vấn phẫu thuật nhằm loại bỏ sỏi, giải phóng tắc nghẽn và bảo tồn chức năng thận.

Sau can thiệp, tình trạng ứ nước được cải thiện, giúp thận giảm áp lực và từng bước phục hồi. Bệnh nhân hồi phục nhanh, ít xâm lấn và đã được xuất viện, hẹn lịch tái khám.

Trường hợp này cho thấy: Những cơn đau lưng, tiểu buốt kéo dài không nên chủ quan, vì có thể ẩn chứa sỏi lớn gây tắc nghẽn nghiêm trọng bên trong cơ thể.

Tán sỏi qua da là một trong những kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn hiện đại được Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên triển khai không chỉ đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong ứng dụng các phương pháp điều trị tiên tiến mà còn góp phần quan trọng giúp người dân tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, hiệu quả cao ngay tại địa phương, giảm gánh nặng chi phí và thời gian điều trị.

Ưu điểm nổi bật của tán sỏi qua da:

  • Ít xâm lấn

  • Giảm đau - ít biến chứng.

  • Phục hồi nhanh

  • Phù hợp nhiều đối tượng.

Nếu bạn và người thân đang có những triệu chứng đau âm ỉ vùng thắt lưng hai bên, kèm theo tiểu buốt và cảm giác mệt mỏi kéo dài, liên hệ hotline: 1900 1269.

Ngọc Lan (Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phát hiện Bệnh viện Hữu nghị Thăm khám Mệt mỏi chụp CT Điều trị sỏi thận Hà nội Chức năng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long