Phát hiện, thu giữ hàng triệu viên thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty Cổ phần dược phẩm Santex có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, thôn Thạch Bích, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội “cũ”, nay là xã Bình Minh, TP Hà Nội có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng cấm là các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả.
Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ số lượng lớn các loại thực phẩm chức năng, dược phẩm giả, kém chất lượng được công ty Cổ phần Dược phẩm Santex sản xuất và tiêu thụ trái phép ra thị trường.
Tang vật thu giữ gồm nhiều loại thực phẩm chức năng và dược phẩm giả, kém chất lượng được đóng gói, dán nhãn mác.
Xác định hành vi của Công ty Santex là đặc biệt nguy hiểm, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ đe doạ trực tiếp đến tính mạng của người bệnh và sức khoẻ của Nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát kinh tế và Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của Công ty Santex và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai đối tượng liên quan để làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 27/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiếu - Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Santex và Đỗ Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt cùng 4 cá nhân có liên quan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Cơ quan Công an đã thu giữ số lượng hàng giả gồm gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng các loại; 76.937,8 lít dung dịch dạng nước.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, trong thời gian từ 2018 đến nay, Hiếu và Cường cùng các đối tượng liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả; thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguồn Công an Phú Thọ
