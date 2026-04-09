Phát hiện, xử lý 25 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Trong quý I/2026, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Kết quả, đã phát hiện và xử lý 25 vụ vi phạm hành chính.

Cụ thể, các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: phá rừng trái pháp luật 15 vụ, với tổng diện tích thiệt hại gần 3ha; vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng gây cháy rừng; khai thác rừng trái pháp luật; tàng trữ lâm sản trái pháp luật; vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản; vi phạm quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng; vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng...

Qua công tác xử lý, lực lượng chức năng đã tịch thu nhiều tang vật liên quan, gồm 14 cá thể chim đông lạnh, 2 cá thể sóc và 3 cá thể chim sâm cầm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 160 triệu đồng, toàn bộ là tiền xử phạt vi phạm hành chính.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với các đơn vị tổ chức tuần tra, kiểm tra các tuyến rừng giáp ranh rừng Quốc gia Xuân Sơn.

Những kết quả đạt được cho thấy sự quyết liệt của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Thời gian tới, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm giảm thiểu vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đến người dân, gắn tuyên truyền với ký cam kết không vi phạm pháp luật lâm nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, “điểm nóng” về phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng, góp phần giữ ổn định diện tích rừng và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Lệ Oanh