Phát hiện, xử lý vụ buôn bán lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Công an xã Phú Khê vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời 2 đối tượng có hành vi vận chuyển lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi đi tiêu thụ.
Cán bộ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên đàn lợn có biểu hiện nhiễm bệnh
Qua công tác nắm tình hình, khoảng 23h00’ ngày 12/7, Công an xã Phú Khê đã phát hiện Ngô Văn Giang, trú tại khu Suông 1, xã Phú Khê đang vận chuyển 7 con lợn, mỗi con nặng khoảng 70kg, có dấu hiệu nghi nhiễm dịch tả lợn Châu Phi để mang đi tiêu thụ. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ số lợn trên được Giang mua từ Đỗ Anh Tuấn, trú tại khu Gò Làng Dưới, xã Phú Khê với giá 600.000 đồng/con. Kiểm tra tại nhà Giang, Công an xã phát hiện thêm 4 con lợn có biểu hiện bệnh tương tự.
Ông Trần Kim Ngọc, Chủ tịch UBND xã cho biết, sau khi phát hiện lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh, xã đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xác định, có 7/11 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.
Hiện, toàn bộ số lợn trên đã bị tiêu hủy theo đúng quy trình kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh động vật; công an xã Phú Khê đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trên theo quy định của pháp luật.
Trường Quân
