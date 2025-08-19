Phát huy hào khí Cách mạng tháng Tám

Với khát vọng độc lập, tự do, trong mùa thu Cách mạng tháng Tám năm 1945, cùng với cả nước, Nhân dân Đất Tổ đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 80 năm đã trôi qua nhưng tinh thần Cách mạng tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị, tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức để viết nên những trang sử mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khu lưu niệm Bác Hồ ở thôn Lạc Trung, xã Vĩnh Tường - Nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Mốc son lịch sử chói lọi

Trở lại những ngày đầu thu năm 1945, với lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng độc lập mãnh liệt, Nhân dân các tỉnh trước khi sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) đã cùng cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Tại Phú Thọ, ngày 2/8, huyện Hạ Hòa và ngày 11/8, huyện Thanh Sơn đã nổi dậy khởi nghĩa, nhanh chóng giành thắng lợi. Tiếp đó, chỉ trong một tuần, từ 15 - 22/8, 9 huyện còn lại của tỉnh lần lượt tiến hành khởi nghĩa. Tại Vĩnh Phúc (trước cách mạng tháng Tám gồm 2 tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên), cuộc khởi nghĩa nổ ra ở nhiều xã, huyện rồi lan rộng ra trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó, huyện Lập Thạch là nơi diễn ra khởi nghĩa sớm nhất (ngày 17/8), tiếp đó là các huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc... Cùng với khí thế cách mạng của Nhân dân cả nước, ngay sau khi nhận được lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Bắc Kỳ, Ban Chỉ huy khởi nghĩa tỉnh Hòa Bình đã kịp thời phát lệnh khởi nghĩa. Chỉ từ ngày 20 - 26/8/1945, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành thắng lợi việc giành chính quyền trong toàn tỉnh.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình góp phần cùng Nhân dân cả nước đập tan xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa đế quốc trong hơn 80 năm, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế suốt 1.000 năm trên lãnh thổ Việt Nam. Từ thành quả to lớn và giá trị trường tồn của Cách mạng tháng Tám, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, lập nên nhiều chiến công vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Vươn mình trong kỷ nguyên mới

80 năm qua, hào khí và những bài học kinh nghiệm quý báu từ Cách mạng tháng Tám luôn là động lực to lớn cho Đảng bộ, Nhân dân ta trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng, kế thừa những giá trị căn bản đã được hun đúc qua bao thế hệ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình không ngừng nỗ lực, bằng quyết tâm chính trị cao, hành động linh hoạt, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình khẩn trương thực hiện tốt các nhiệm vụ hợp nhất để thành lập tỉnh Phú Thọ mới và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Không chỉ góp phần xây dựng bộ máy chính quyền tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, việc thành lập tỉnh Phú Thọ mới còn là bước ngoặt có tính chiến lược mở ra không gian, động lực phát triển mới cho vùng Đất Tổ và toàn vùng trung du miền núi Bắc Bộ, đồng thời đem lại cho tỉnh nhiều cơ hội bứt phá trong thời đại mới, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Ngay sau khi hoạt động theo mô hình mới, cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế “hội tụ ba vùng địa lý - văn hóa - kinh tế”, Phú Thọ mới đang tăng tốc và khẳng định vị thế với những con số ấn tượng. Trong 7 tháng của năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 31,5 nghìn tỷ đồng, bằng 78% dự toán. Môi trường đầu tư tiếp tục được quan tâm cải thiện, 6 tháng đầu năm, tỉnh thu hút hơn 469 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài và hơn 43.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực... Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị, sự điều hành quyết liệt, năng động của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân đất Tổ.

Trong giai đoạn mới, với những thuận lợi và thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục kế thừa, phát huy hào khí và vận dụng hiệu quả những bài học kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, quý giá từ Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thúy Hường - Dương Chung