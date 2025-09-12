Phát huy truyền thống 80 năm, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ vững bước trong giai đoạn mới

Ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 33C thành lập các Tòa án quân sự. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Tòa án nhân dân (TAND) Việt Nam. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành TAND đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và xã hội.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh trao Quyết định về công tác cán bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, TAND tỉnh Phú Thọ được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 với cơ cấu tổ chức mới. Hiện nay, TAND tỉnh duy trì hoạt động tại 3 cơ sở (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ). Cơ cấu tổ chức của TAND tỉnh gồm: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, Văn phòng, Phòng Tổ chức - cán bộ, Phòng Giám đốc kiểm tra, thanh tra và thi hành án. Các TAND cấp huyện trước đây được hợp nhất thành 17 TAND khu vực.

Về biên chế, TAND hai cấp hiện có 485 công chức, trong đó có 210 thẩm phán, 228 thẩm tra viên, thư ký và 47 chức danh khác, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn trong tình hình mới. Trình độ lý luận chính trị của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và lập trường vững vàng trong quá trình thực thi công vụ.

Sau sáp nhập, TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng thống nhất quy trình quản lý, điều hành và phân công công việc. Với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, cán bộ, công chức toàn ngành đã bảo đảm tiến độ, chất lượng xét xử, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2025. Tính từ ngày 1/10/2024 đến hết tháng 8/2025, TAND hai cấp trong tỉnh đã thụ lý, giải quyết gần 17.000 vụ án. Trong đó, từ ngày 1/7 đến hết tháng 8/2025, 4.648 vụ án, vụ việc đã được giải quyết. Chất lượng xét xử được bảo đảm, nhiều vụ án hình sự trọng điểm được giải quyết nghiêm minh, khách quan, tạo niềm tin trong Nhân dân. Công tác giải quyết án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính cũng đạt nhiều tiến bộ, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác hòa giải, đối thoại, góp phần hàn gắn quan hệ xã hội.

Bên cạnh đó, TAND hai cấp làm tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ cũng như làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ TAND “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng”.

Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân thuộc TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động; được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, của TAND tối cao, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ mà còn là niềm tự hào, động lực để các thế hệ cán bộ Tòa án tiếp tục phấn đấu.

Trong giai đoạn mới, TAND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng và xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, công chức giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử, bảo đảm mọi phán quyết của Tòa án đều đúng pháp luật, thực sự bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân; coi trọng việc đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa, tăng cường hòa giải, đối thoại, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, hướng tới mô hình Tòa án điện tử, Tòa án số. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để bảo vệ công lý, phục vụ Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Lê Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ