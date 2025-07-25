Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ xã Long Cốc vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Xã Long Cốc được thành lập (trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cũ, gồm các xã Tam Thanh, Vinh Tiền, Long Cốc) theo Nghị quyết số 1676/NQ- UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Thọ, có diện tích tự nhiên 67,088 km2, dân số 8.708 người sinh sống tại 20 khu dân cư, với 513 đảng viên sinh hoạt tại 37 chi bộ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Cốc hướng dẫn người dân đến làm thủ tụchành chính.

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ xã Long Cốc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; các chương trình, dự án được đầu tư và triển khai có hiệu quả; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh - quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng ổn định và phát triển.

Xã Long Cốc sau sáp nhập có không gian phát triển là sự kết hợp hài hòa giữa vùng núi cao (phù hợp với phát triển kinh tế đồi rừng, bảo tồn hệ sinh thái) chuyển tiếp với vùng trồng chè đã được kiến tạo qua nhiều năm, trở thành điểm nhấn về du lịch của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân xã Long Cốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh, du lịch bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Xây dựng chính quyền số, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và doanh nghiệp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Giai đoạn 2025 - 2030, xã tập trung thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước được chỉ đạo thực hiện một cách triệt để; phát huy tối đa nội lực, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy từ trung ương đến xã và khu dân cư được thực hiện theo trình tự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể hóa mục tiêu chung, xã Long Cốc đề ra 16 chỉ tiêu, gồm 14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong đó, phấn đấu trên địa bàn xã có trên 15 doanh nghiệp hoạt động và có từ 6 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp; 95% trở lên cán bộ công chức xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành; 100% cơ quan, Đảng ủy, chính quyền sử dụng phần mềm quản trị điều hành thống nhất. Tỷ trọng lao động nông nghiệp chiếm 70% trong tổng lao động xã hội. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 đạt 85% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,2%/năm, đến năm 2030 còn dưới 10%, hộ cận nghèo giảm 5%/năm, đến 2030 còn dưới 5%; 98% dân số tham gia BHYT. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%/năm. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 98% dân số sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh... Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hàng năm có 90% tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ xã được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% trở lên đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đảng ủy xác định khâu đột phá về phát triển kinh tế thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với phát triển du lịch sinh thái, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập đạt 50 triệu đồng/người/năm, “Đồi chè Long Cốc” được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh; tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ với các giải pháp chủ yếu:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới và tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và Điều lệ Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thực hiện tốt công tác dân vận, nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; làm tốt công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ của lãnh đạo, Đảng, chính quyền, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, đề nghị của Nhân dân, tạo lòng tin tuyệt đối của nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã.

Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế: Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu đạt cơ cấu Nông, lâm nghiệp, thủy sản 65%, Công nghiệp, xây dựng 15%, Dịch vụ và thu nhập khác 20%. Thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, duy trì độ che phủ rừng 80%. Huy động nguồn lực, lồng ghép, khai thác có hiệu quả vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, chương trình khuyến nông... để hỗ trợ, làm động lực thúc đẩy doanh nghiệp và người dân đầu tư liên kết sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tăng cường phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với lợi thế về chế biến chè, gỗ, các ngành nghề phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, khuyến khích các loại hình dịch vụ phục vụ an sinh, phát triển kinh tế như vận tải, thông tin liên lạc, y tế cộng đồng... Quảng bá các sản phẩm hàng hoá đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương gắn với du lịch, đặc biệt là sản phẩm chè an toàn.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, duy trì các trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác giới thiệu việc làm, tổ chức các sàn giao dịch việc làm cho lao động nông thôn được thực hiện thường xuyên. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi và công tác giảm nghèo; các chế độ chính sách đối với người dân tộc, người nghèo, người có công. Nâng cao chất lượng y tế, dân số, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới, thực sự tạo được sự đồng thuận, gắn kết cao trong cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp; thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh; nêu cao cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý...

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ xã Long Cốc vững mạnh toàn diện; đột phá về phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, Đại hội Đảng bộ xã Long Cốc lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, bước vào nhiệm kỳ mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030, đưa xã Long Cốc trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh.

Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Cốc