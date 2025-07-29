Phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng xã Yên Lãng phát triển bền vững

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ xã Yên Lãng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới.

Một góc xã Yên Lãng.

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ xã Yên Lãng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, phát huy sức mạnh tập thể, truyền thống cách mạng, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo được những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ 2020-2025 đi qua trong bối cảnh đất nước và địa phương chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, giá cả nông sản bấp bênh... song, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành quyết liệt của chính quyền, cùng sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân, xã Yên Lãng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các mặt.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, dân vận và nội chính được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hệ thống chính trị.

Về kinh tế - xã hội, Yên Lãng thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, nâng cao thu nhập cho người dân. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế được cải tạo, xây mới, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao. Công tác quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện kéo dài.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là minh chứng rõ nét cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cho vai trò lãnh đạo đúng đắn, linh hoạt của Đảng bộ xã, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tinh thần đồng thuận, nỗ lực vươn lên của toàn thể Nhân dân.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Lãng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nhìn lại, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2025-2030, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chỉ tiêu cụ thể là tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm trên 12,5%; đến năm 2030 có 70 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn; 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình; hơn 97% gia đình, 100% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%; phấn đấn đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng ủy xác định 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, đó là:

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phong cách làm việc, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của Nhân dân làm trọng tâm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực thực thi công vụ theo tinh thần “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch trung tâm đô thị, các cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tập trung tháo gỡ khó khăn, các điểm nghẽn, rào cản, khơi thông và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững (theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị); nghiên cứu quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp vừa và nhỏ, nông nghiệp công nghệ cao. Thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (theo tinh thần Nghị quyết số 57- NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị).

Tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội đồng bộ, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục, văn hóa... theo quy hoạch chung. Đảm bảo kết nối thông suốt giữa các vùng dân cư, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - du lịch và dịch vụ để phát triển kinh tế - xã hội, hình thành các trung tâm đô thị loại V. Duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành, tiếp tục thực hiện xây dựng các hạng mục tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tạo cảnh quan và chất lượng đời sống Nhân dân theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Với khí thế mới, quyết tâm mới, tinh thần đoàn kết - đổi mới - phát triển, Đảng bộ và Nhân dân xã Yên Lãng chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, biến chủ trương, nghị quyết thành hành động thiết thực, đưa quê hương ngày càng phát triển vững chắc trên con đường hội nhập, phát triển.

Vũ Kim Thành

Bí thư Đảng ủy xã Yên Lãng