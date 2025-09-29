Phát triển kinh tế từ mô hình đa canh ở Sơn Đông

Ở tuổi 56, ông Triệu Tiến Dương, khu 9 Hương Ngãi, xã Sơn Đông vẫn ngày ngày cần mẫn trên vườn cây giống rộng 5 mẫu của gia đình. Từ một người buôn bán chăn ga, gối đệm, ông Dương đã rẽ hướng sang nông nghiệp và gây dựng được cơ ngơi đáng nể từ mô hình đa canh - vừa trồng cây giống, cây ăn quả, vừa đào ao thả cá.

Năm 2009-2010, ông Dương bắt đầu mua đất, mua ruộng của 38 hộ dân để có được diện tích khoảng 5 mẫu đất canh tác. Ban đầu, ông vẫn giữ nghề kinh doanh buôn bán. Nhưng từ sau dịch COVID-19, việc buôn bán khó khăn, ông quyết định tập trung toàn bộ công sức cho nông nghiệp, bắt tay vào trồng cây giống.

Ông Triệu Tiến Dương hiện đang trồng và bán giống cây thiên lý siêu hoa, được nhiều khách hàng ưa chuộng

Hiện nay vườn cây cây của ông có tới 13 vạn cây giống các loại như: Cau, rau bò khai, ngót rừng, thiên lý, cây mì chính... Bên cạnh đó là nhiều loại cây ăn quả như mít, hồng xiêm, vú sữa hoàng kim, hồng tứ quý, cùng những giống cây mới, chất lượng cao như hoàng đàn Vân Nam.

Ông Dương cũng tự học kỹ thuật, nghiên cứu tỉ mỉ từng loại cây để tìm cách chăm sóc phù hợp. Nhờ vậy, cây giống sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, chất lượng được thị trường ưa chuộng. “Làm nông nghiệp phải để ý từng chút, phòng bệnh nấm, chăm sóc thường xuyên. Quan trọng nhất là lựa chọn cây giống phù hợp, đúng nhu cầu thị trường và luôn tìm tòi những giống mới, chất lượng cao” - ông chia sẻ.

Ông Dương giới thiệu về khu vực trồng giống hồng tứ quý của gia đình

Nhờ tính tình xởi lởi, ông Dương sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những người đến thăm quan, học hỏi. Trong vườn, sáng nào ông cũng ra làm đất, trồng cây; chiều lại vào nhà làm giống, đóng cau ra bầu. Ông cười nói: “Làm nông vất vả nhưng khoẻ, ăn ngon ngủ ngon, cứ lên giường là ngáy kho kho”.

Hiện nay, gia đình ông Dương không chỉ sản xuất mà còn liên kết với nhiều hộ kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 5 lao động địa phương. Có ngày, vườn ông xuất bán từ 5.000 - 7.000 cây giống các loại ra khắp thị trường trong cả nước. Giá cả mỗi loại cây giống giao động từ vài nghìn đến vài chục hoặc vài trăm nghìn đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Ngoài cây giống, ông còn đào ao thả cá, tận dụng đất đai và nguồn nước để tăng thêm nguồn thu. Đặc biệt, mùa nào thức ấy, ông bán cây giống quanh năm, lại có thêm cá và các loại cây ăn quả, nhờ đó mô hình đa canh phát huy hiệu quả rõ rệt.

Dù hai con không theo nghề bố mẹ mà mỗi người lựa chọn một công việc riêng, ông Dương và vợ vẫn kiên trì gắn bó với nông nghiệp. “Làm nông nghiệp vất vả lắm, nhưng nếu kiên trì và biết cách làm thì không chỉ có thu nhập tốt mà còn tạo việc làm cho nhiều người. Tôi sẽ tiếp tục tìm tòi các giống cây mới để phục vụ nhu cầu của khách hàng, phát triển kinh tế bền vững từ vườn nhà” - ông Dương khẳng định.

Bằng sự quyết tâm, cần cù và học hỏi, ông Triệu Tiến Dương đã xây dựng nên một mô hình đa canh hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho vùng đất Sơn Đông.

Vĩnh Hà