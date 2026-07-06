Phát triển kỹ năng số cho học sinh từ Cuộc thi Vô địch Kỹ năng số IC3 quốc tế 2026

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, kỹ năng số không còn là lựa chọn mà đã trở thành năng lực thiết yếu đối với mỗi học sinh. Tại Phú Thọ, việc tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận các chuẩn kỹ năng quốc tế và tham gia các sân chơi công nghệ uy tín như Cuộc thi Vô địch Kỹ năng số IC3 quốc tế (IC3 Digital Literacy International Championship) đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực số, tư duy công nghệ và khả năng hội nhập ngay từ bậc phổ thông.

Giáo viên Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương (phường Nông Trang) tăng cường ứng dụng công nghệ số trong dạy học.

Những năm gần đây, tỉnh Phú Thọ tích cực thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, bám sát định hướng của Đảng và Nhà nước. Ngành Giáo dục tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, từng bước đưa nội dung về kỹ năng số, tư duy số và trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn giảng dạy. Các cơ sở giáo dục cũng chủ động đổi mới phương pháp, tăng cường trải nghiệm thực hành, qua đó giúp học sinh phát triển năng lực sử dụng công nghệ một cách hiệu quả và an toàn.

Trong bối cảnh AI phát triển nhanh và tác động đến mọi lĩnh vực, việc tiếp cận sớm các chuẩn kỹ năng số quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp học sinh hiểu rõ nguyên lý vận hành của các hệ thống công nghệ thông tin mà còn hình thành tư duy số, năng lực xử lý thông tin và khả năng thích ứng linh hoạt trước các thay đổi của môi trường số. Đây chính là nền tảng để học sinh nâng cao năng lực cạnh tranh trong học tập và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Cuộc thi Vô địch Kỹ năng số IC3 quốc tế (IC3 Digital Literacy International Championship) được tổ chức nhằm thúc đẩy việc dạy và học kỹ năng số theo chuẩn toàn cầu, góp phần tăng cường hội nhập giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số. Cuộc thi do Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Khảo thí Tin học Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức, dựa trên chuẩn đánh giá kỹ năng số IC3 – một trong những chuẩn quốc tế uy tín trong lĩnh vực tin học ứng dụng.

Tham gia Cuộc thi Vô địch Kỹ năng số IC3 quốc tế 2026, các thí sinh sẽ thực hiện bài thi cá nhân bằng tiếng Anh trên máy tính trong thời gian quy định. Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Hà Nội, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới đây, quy tụ các đội tuyển xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hành trình tuyển chọn thí sinh xuất sắc nhất của tỉnh Phú Thọ tham dự Cuộc thi Vô địch Kỹ năng số IC3 quốc tế 2026 đã chính thức khởi động. Để đủ điều kiện tham gia xét tuyển, thí sinh cần sở hữu 3 chứng chỉ IC3 GS6 (Level 1, Level 2, Level 3) với kết quả được ghi nhận hợp lệ trên hệ thống chính thức của Certiport.

Thông qua cuộc thi, học sinh có cơ hội đánh giá năng lực theo chuẩn quốc tế, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ trong học tập và đời sống, đồng thời rèn luyện tư duy số, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực hội nhập toàn cầu. Đối với học sinh Phú Thọ, đây không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là cơ hội khẳng định bản lĩnh và tinh thần chủ động hội nhập của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI đang thay đổi mạnh mẽ phương thức học tập, làm việc và tuyển dụng nhân lực, việc đầu tư phát triển kỹ năng số cho học sinh ngay từ sớm có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Với tính ứng dụng cao, môi trường thi đấu hiện đại và cơ hội giao lưu quốc tế, Cuộc thi Vô địch Kỹ năng số IC3 quốc tế 2026 tiếp tục được kỳ vọng là động lực thúc đẩy phong trào học tập và phát triển năng lực số trong học sinh trên địa bàn tỉnh.

Đỗ Thanh