Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc:

Phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản

Nỗ lực phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản (HTSS) tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã mang đến niềm hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn, giảm đáng kể thời gian, công sức đi lại và chi phí điều trị so với thực hiện các kỹ thuật này tại tuyến Trung ương.

Sau nhiều năm kiên trì hành trình tìm con, gia đình chị Đào Thị Minh Tâm (xã Tam Dương Bắc) đã được đón nhận niềm vui trọn vẹn khi chào đón đứa con đầu lòng tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Trước đó, chị Tâm đã từng thử qua nhiều phương pháp điều trị tại các trung tâm y tế lớn nhưng không thành công. Tháng 8/2023, được giới thiệu, vợ chồng chị tìm đến Trung tâm HTSS, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Qua các bước thăm khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị Tâm được chuyển phôi thành công và mang thai khỏe mạnh. Ngày 18/9/2025, chị sinh bé trai đầu lòng nặng 3,3 kg trong niềm vui vỡ òa của gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Chia sẻ về niềm hạnh phúc này, anh Nguyễn Thanh Vĩnh - chồng chị Tâm cho biết: “Chúng tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn các bác sĩ Trung tâm HTSS, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Nhờ sự tận tâm, kiên trì đồng hành của đội ngũ y tế, vợ chồng tôi đã chạm đến ước mơ làm cha mẹ sau nhiều năm chờ đợi”.

Các thống kê gần đây của Bộ Y tế cho thấy, tỷ lệ vô sinh ở nước ta đang ở mức cao và có xu hướng gia tăng. Với đặc thù là bệnh lý cần quá trình điều trị lâu dài, kiên trì và tốn kém, việc phát triển các kỹ thuật HTSS tại tuyến tỉnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp giảm tải cho tuyến trên, đồng thời đem lại cơ hội điều trị thuận lợi hơn cho người dân địa phương.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc ứng dụng thành công công nghệ Time-lapse để nuôi cấy phôi.

Nhằm triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu trong lĩnh vực HTSS, tháng 11/2020, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc thành lập Trung tâm HTSS trên cơ sở tổ chức lại và phát triển Khoa Hiếm muộn của bệnh viện. Sau quá trình đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực, nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Phụ sản Hà Nội, tháng 8/2023, trung tâm được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép thực hiện kỹ thuật IVF. Chỉ sau một thời gian ngắn, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị thành công cho hàng trăm bệnh nhân, đáng chú ý, có những cặp vợ chồng hiếm muộn lâu năm, từng thất bại ở nơi khác đã mang thai thành công sau khi điều trị tại trung tâm. Đến nay, gần 50 cháu bé đã chào đời nhờ thực hiện IVF tại đây và nhiều phụ nữ đang mang thai khỏe mạnh. Thành công này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ mà còn lan tỏa niềm tin, hy vọng cho các gia đình trong hành trình tìm con.

Chia sẻ thêm về những nỗ lực nâng cao chất lượng các kỹ thuật HTSS, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Hà, Giám đốc Trung tâm HTSS, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết: Trung tâm đã và đang triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại trong điều trị vô sinh, hiếm muộn cho các cặp vợ chồng như: Mổ nội soi vô sinh thường quy điều trị các nguyên nhân gây vô sinh cho cả vợ và chồng; khám và xét nghiệm sàng lọc để tìm các nguyên nhân gây vô sinh nam, vô sinh nữ, từ đó đưa ra phác đồ điều trị thích hợp, hiệu quả, giảm chi phí cho bệnh nhân. Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản IUI, IVF đã được chỉ định thực hiện thường quy cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, trong đó các phác đồ kích thích buồng trứng hiện đại và cá thể hóa phác đồ cho từng bệnh nhân nhằm tối ưu hiệu quả điều trị. Riêng lĩnh vực IVF, các kỹ thuật cơ bản và nâng cao, kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay đều thực hiện tại trung tâm như: Chọc hút noãn, nuôi cấy phôi, chuyển phôi, sinh thiết phôi... Quy trình IVF tại trung tâm được thực hiện theo các bước chuẩn mực quốc tế bởi đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tỷ lệ thành công cao. Đặc biệt, trung tâm đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc đánh giá chất lượng phôi, sử dụng công nghệ Time-lapse để nuôi cấy phôi.

Để triển khai hiệu quả các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao dịch vụ, chất lượng điều trị, Trung tâm HTSS đã được đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại. Hiện, trung tâm có hệ thống phòng Lab IVF hiện đại, phòng chọc hút noãn, phòng chuyển phôi, phòng lưu trữ phôi... đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối theo tiêu chuẩn ISO. Các trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn được trang bị đầy đủ để phục vụ các kỹ thuật HTSS tiên tiến. Bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên đều được đào tạo bài bản tại các cơ sở y tế chuyên sâu về HTSS: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tâm Anh, đào tạo tại nước ngoài... Ngoài ra, trung tâm liên tục tổ chức các lớp cập nhật kiến thức, đào tạo liên tục và cử cán bộ tham gia hội thảo, tập huấn chuyên ngành nhằm nâng cao chuyên môn, cập nhật và áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Việc triển khai thành công IVF và nhiều kỹ thuật HTSS chuyên sâu khác tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã mở ra cơ hội cho các cặp vợ chồng hiếm muộn với chi phí điều trị ít hơn, tiết kiệm thời gian, công sức. Hướng đến mục tiêu trở thành cơ sở hàng đầu về HTSS tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ; tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế, áp dụng những kỹ thuật mới, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị vô sinh, hiếm muộn và nam học. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tinh thần phục vụ người bệnh.

Mai Anh