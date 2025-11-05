Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Phú Thọ

Phú Thọ sau sáp nhập không chỉ mở rộng về diện tích và dân số mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao để tận dụng tối đa được lợi thế sẵn có về nhiều mặt. Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi phải có những bước đi kịp thời, đúng đắn và phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại.

Sau sáp nhập, Phú Thọ có lợi thế rõ ràng về quy mô dân số và thị trường lao động, tạo nền tảng để thu hút đầu tư và hình thành các cụm ngành công nghiệp. Hoạt động doanh nghiệp khởi sắc với số doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh trong các quý gần đây, tạo ra nhu cầu lớn về lao động có tay nghề, chuyên môn cao trong công nghiệp chế biến, cơ khí chính xác, công nghệ thông tin và logistic.

Các số liệu báo cáo cho thấy, trong 10 tháng năm 2025, tỉnh ghi nhận mức tăng doanh nghiệp thành lập mới đáng kể, đóng góp quan trọng vào tạo việc làm và tăng sức bật tăng trưởng của địa phương.

Đào tạo nghề là khâu đặc biệt quan trọng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu

phát triển bền vững

Tuy nhiên, thực tế quản trị nhân lực vẫn còn nhiều khoảng trống. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên sâu, nhân lực có trình độ đại học hoặc trên đại học chưa tương xứng với nhu cầu của các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Chất lượng đào tạo nghề chưa bắt kịp yêu cầu của doanh nghiệp, cơ chế liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp còn lỏng lẻo, khiến người lao động sau đào tạo chưa đáp ứng ngay yêu cầu tuyển dụng chuyên môn cao.

Bên cạnh đó, chênh lệch trình độ và cơ hội phát triển giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa vùng cũ và vùng mới sáp nhập vẫn còn rõ. Những thách thức này nếu không được khắc phục sẽ tạo ra điểm nghẽn cho mục tiêu tăng trưởng bền vững của tỉnh,

Khách quan cho thấy, sáp nhập đem lại cơ hội lớn về thị trường lao động, hạ tầng kết nối và quy mô vốn xã hội. Phú Thọ mới có vị trí địa chính trị thuận lợi khi tiếp giáp nhiều tỉnh và Thủ đô Hà Nội, thuận lợi cho phát triển logistics, khu công nghiệp và chuỗi cung ứng công nghiệp chế biến. Quy mô thị trường lớn hơn giúp thu hút đầu tư quy mô, từ đó tạo động lực nâng cấp công nghệ và tăng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

Những con số tăng trưởng kinh tế trong 10 tháng gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang được khởi tạo, mở ra cửa cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực đồng bộ.

Ngoài ra, tinh thần đổi mới sáng tạo và khuyến khích kinh tế tư nhân được đẩy mạnh hứa hẹn tạo thêm việc làm chất lượng, thúc đẩy hình thành các trung tâm khởi nghiệp, phòng thí nghiệm sáng tạo và các chương trình hợp tác công tư trong đào tạo nghề.

Đây chính là thời điểm thuận lợi để thiết kế các chương trình đào tạo liên vùng, liên kết giữa trường đại học, cao đẳng nghề và doanh nghiệp để chuẩn bị lực lượng lao động cho các ngành mũi nhọn.

Thực tế đã chứng minh, con người là trung tâm của mọi hoạt động xã hội. Chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của mọi quốc gia, vùng, miền, địa phương, việc đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao là điều tối quan trọng.

Có nhân lực chất lượng cao sẽ có những sản phẩm đạt giá trị kinh tế cao

Với một tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế như Phú Thọ, một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh là cung cấp lao động có kỹ năng chuyên sâu cho công nghiệp chế biến và công nghệ, nhân lực quản trị cho doanh nghiệp vừa và lớn, lực lượng kỹ sư công nghệ thông tin cho chuyển đổi số và đội ngũ cán bộ quản lý đủ năng lực triển khai chính sách trong không gian hành chính mới. Để đạt được mục tiêu đó, cần phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, phải nâng cao tính liên kết chuỗi giữa giáo dục và doanh nghiệp. Chính quyền tỉnh cần thúc đẩy hình thành các chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động thiết kế chương trình, cung cấp công việc thực tế và tuyển dụng ngay sau đào tạo. Việc này đòi hỏi cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp tham gia đào tạo, cơ chế hỗ trợ cho cơ sở giáo dục điều chỉnh nội dung đào tạo theo nhu cầu thị trường và tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc tế.

Tiếp theo là phát triển hệ thống đào tạo nghề kỹ thuật tại chỗ, kết hợp đào tạo từ xa và mô phỏng thực hành nhằm rút ngắn thời gian chuyển đổi kỹ năng. Cần đầu tư trang thiết bị thực hành cho các cơ sở nghề, đồng thời triển khai chương trình đào tạo giảng viên theo chuẩn quốc tế để nâng cao năng lực đào tạo. Chú trọng các ngành công nghiệp có lợi thế địa phương như cơ khí chế tạo, điện tử, công nghệ thông tin, logistics và chế biến nông sản.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng chính sách thu hút và giữ chân nhân tài. Tỉnh có thể cạnh tranh bằng gói chính sách ưu đãi về về nhà ở, hỗ trợ khởi nghiệp, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ cao, và chương trình tiến cử cán bộ quản trị trẻ cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp quy mô lớn. Đồng thời phải tạo môi trường làm việc hấp dẫn với cơ hội thăng tiến rõ ràng và chính sách đào tạo liên tục.

Đặc biệt, phải nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhân lực và đào tạo. Xây dựng nền tảng dữ liệu nhân lực tỉnh, kết nối cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và sàn giao dịch lao động; áp dụng công nghệ trong đào tạo mô phỏng, giảng dạy trực tuyến và đánh giá kỹ năng theo tiêu chuẩn nghề quốc tế. Chuyển đổi số không những tối ưu hóa quản lý mà còn giúp người lao động tiếp cận khóa học chất lượng cao bất kể khoảng cách địa lý.

Cuối cùng là tăng cường hợp tác vùng và quốc tế. Theo đó cần chủ động kết nối với các trung tâm đào tạo lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận; đồng thời mở cửa tiếp nhận chương trình liên kết quốc tế để chuyển giao chương trình đào tạo, tiêu chuẩn nghề và phương pháp giảng dạy tiên tiến. Hợp tác quốc tế sẽ giúp rút ngắn khoảng cách chất lượng và nhanh chóng tạo ra đội ngũ nhân lực cạnh tranh trong khu vực.

Thực tiễn chỉ sau 4 tháng sáp nhập, nhiều kết quả cho thấy Phú Thọ mới có tiềm lực và động lực để bứt phá. Tuy nhiên lợi thế về quy mô sẽ chỉ trở thành sức mạnh khi nguồn nhân lực chất lượng cao được chuẩn bị một cách hệ thống, liên kết với yêu cầu của nền kinh tế mới.

Nhà nước, chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp phải cùng chung tay thực hiện các giải pháp mang tính cấu trúc với tinh thần hành động quyết liệt. Mục tiêu không chỉ là tạo ra việc làm mà còn là xây dựng nguồn nhân lực đủ sức làm chủ công nghệ, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và đưa Phú Thọ trở thành vùng phát triển năng động của cả nước.

Quang Nam