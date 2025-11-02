Phát triển thành công một công cụ xác định tuổi dựa trên ADN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhóm nghiên cứu quốc tế đã phát triển thành công một công cụ pháp y có khả năng ước tính tuổi của con người trong phạm vi chỉ vài năm dựa trên mẫu ADN.

Hơn 10 tổ chức trên khắp châu Âu đã tham gia vào dự án có tên VISAGE (Visible Attributes through Genomics - Các đặc điểm có thể nhìn thấy thông qua hệ gene), trong đó có Đại học Jagiellonian của Ba Lan và Phòng thí nghiệm Pháp y Trung ương của Cảnh sát Quốc gia tại Vácsava.

Tiến sĩ Ewelina Pośpiech, Giáo sư tại Đại học Y khoa Pomeranian và là cựu nghiên cứu viên của Đại học Jagiellonian, cũng tham gia dự án và gọi đây là một thành công lớn đối với Ba Lan. Bà chia sẻ: “Công cụ này đang được thử nghiệm và xác nhận trên toàn thế giới. Đây thực sự là một thành tựu đáng kể”. Dự án hướng tới việc phát triển các phương pháp cho phép dự đoán nhiều đặc điểm khác nhau của con người với độ chính xác cao như ngoại hình, nguồn gốc sinh học, địa lý và độ tuổi tất cả đều dựa trên ADN.

Công cụ hoạt động dựa trên quá trình methyl hóa ADN, trong đó các nhóm hóa chất methyl được gắn vào chuỗi ADN để điều chỉnh hoạt động của gene một quá trình thay đổi theo thời gian và có thể phản ánh tuổi sinh học của con người. Bà Pośpiech cho biết dù các kỹ thuật dựa trên methyl hóa đã được áp dụng từ năm 2011, nhưng thường gặp hạn chế trong thực tiễn điều tra hình sự vì các mẫu sinh học thường nhỏ, suy giảm hoặc bị hư hỏng.

Dưới sự dẫn dắt của Trung tâm Y khoa Erasmus tại Rotterdam, dự án VISAGE đã phát triển một mô hình chính xác hơn nhờ kết hợp phân tích trong phòng thí nghiệm và phần mềm chuyên dụng, có thể ước tính tuổi của một người với sai số chỉ khoảng 3 năm hoặc ít hơn. Tiến sĩ Pośpiech nhấn mạnh tuổi được xác định càng chính xác, phạm vi khoanh vùng nghi phạm trong các cuộc điều tra càng được thu hẹp.

Nguồn baotintuc.vn