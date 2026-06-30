Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX: Thẳng thắn, trách nhiệm, đi đến cùng vấn đề cử tri quan tâm

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, ngày 30/6, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính. Với tinh thần thẳng thắn và cầu thị, phiên chất vấn đã làm rõ nhiều nút thắt trong công tác quản lý nhà nước, đáp ứng kỳ vọng của cử tri toàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, ngăn chặn vi phạm trong thanh, thiếu niên

Là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung làm rõ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, bạo lực học đường và tình hình an ninh, trật tự liên quan đến thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trả lời chất vấn.

Theo phân tích của Giám đốc Công an tỉnh, tội phạm mạng diễn biến ngày càng tinh vi, liên tục thay đổi thủ đoạn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh đã tiếp nhận 163 nguồn tin về tội phạm môi trường mạng; chủ động phối hợp với Bộ Công an xác minh, triệt phá các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng địa bàn tỉnh để hoạt động. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các khoản đầu tư lợi nhuận bất thường; đồng thời, tăng cường siết chặt quản lý các cơ sở lưu trú nhằm ngăn chặn triệt để kẽ hở cho tội phạm ẩn náu.

Đại biểu Trần Thanh Hải - Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 5 đặt câu hỏi chất vấn liên quan đến công tác đấu tranh, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Thanh Hải (Tổ số 5) và đại biểu Hà Thị Thanh Nhàn (Tổ số 9) về tình trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nhìn nhận thực trạng các em dễ bị lôi kéo vào các hội nhóm tiêu cực, ma túy, cờ bạc, kích động bạo lực. Bên cạnh việc duy trì tuần tra tần suất cao tại các khu vực đô thị để trấn áp tội phạm, lực lượng Công an đang phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục tổ chức hội nghị trực tuyến đến cấp xã và các hiệu trưởng để thống nhất biện pháp quản lý.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Gia đình giữ vai trò quyết định, nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp chặt chẽ để giáo dục, răn đe và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa”.

Quản lý chặt chẽ đất đai, bảo vệ môi trường sau sáp nhập địa giới

Tiếp tục phiên làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận đã đăng đàn trả lời các nội dung liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), kiểm dịch động vật và xử lý ô nhiễm môi trường.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận trả lời chất vấn.

Trả lời đại biểu Cao Thị Toàn Thắng (Tổ số 4) về sự chênh lệch đơn giá bồi thường, Giám đốc Sở cho biết nguyên nhân do sự chuyển giao thời điểm áp dụng Luật Đất đai năm 2024. Sở đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời hệ số giá đất để bảo đảm quyền lợi cho người dân. Đối với phản ánh của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Tổ số 14) về bất cập chi trả dịch vụ môi trường rừng do chồng lấn quy hoạch 3 loại rừng (bản đồ 672), đồng chí Nguyễn Huy Nhuận khẳng định tỉnh đang triển khai chiến dịch 180 ngày làm sạch dữ liệu đất đai theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống” để giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài.

Trước áp lực dư luận về thủ tục đất đai, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với Công an tỉnh xác minh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu tại Văn phòng Đăng ký đất đai. Qua chiến dịch cao điểm 45 ngày, hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng đã được xử lý, kéo giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn xuống còn 0,07%.

Đại biểu Nguyễn Văn Hùng - Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 11 chất vấn về trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và giải pháp ngăn chặn tội phạm vận chuyển, buôn bán thực phẩm bẩn gây nguy hại đến sức khỏe Nhân dân.

Đối với sai phạm của cán bộ kiểm dịch động vật tiếp tay xác nhận sai nguồn gốc, Giám đốc Sở thẳng thắn nhận trách nhiệm, đã đình chỉ công tác cán bộ vi phạm và cam kết rà soát lại toàn bộ quy trình. Về bài toán rác thải sinh hoạt, do đặc thù các bãi chôn lấp cũ quá tải, sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, Sở đang tham mưu quy hoạch 9 khu xử lý chất thải rắn tập trung công nghệ hiện đại, đồng thời thực hiện lộ trình di dời các cơ sở công nghiệp cũ ra khỏi khu dân cư để giải quyết triệt để ô nhiễm đô thị.

Bảo đảm nguồn cung vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang, các đại biểu tập trung vào thực trạng thiếu hụt vật liệu san lấp, giá cả biến động và tiến độ các dự án an sinh xã hội.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang giải trình về nguồn cung vật liệu và cơ chế “Luồng xanh” cho nhà ở xã hội.

Trước chất vấn của đại biểu Cao Văn Thắng (Tổ số 10) về việc giá cát, đất đắp thực tế cao hơn công bố từ 30 - 40%, Giám đốc Sở Xây dựng thừa nhận có hiện tượng đầu cơ, găm hàng. Giải pháp thời gian tới là tăng tần suất công bố giá theo tuần đối với biến động mạnh; lập tổ công tác liên ngành kiểm tra tận gốc các mỏ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác phục vụ đầu tư công.

Đại biểu Cao Văn Thắng - Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 10 chất vấn về công tác bình ổn giá cát, đất đá san lấp.

Trả lời đại biểu Nguyễn Hồng Nhung (Tổ số 8) về tiến độ bàn giao nhà ở xã hội đạt thấp (mới hoàn thành gần 3.900/23.700 căn), đồng chí Nguyễn Xuân Quang chỉ rõ nguyên nhân do nghẽn GPMB và thủ tục xác minh đối tượng phức tạp. Sở sẽ kiên quyết kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai; đồng thời áp dụng cơ chế “Luồng xanh” để rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Giải trình về hạ tầng xuống cấp, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống biển báo, đèn tín hiệu; phân cấp rõ trách nhiệm quản lý giữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn để kịp thời duy tu, sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông.

Rà soát đầu tư công, xử lý hiệu quả tài sản dôi dư, tránh lãng phí

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy làm rõ phương án xử lý tài sản công dôi dư và rà soát đầu tư công.

Trong chương trình làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy đã làm rõ phương án xử lý các dự án đầu tư công dở dang và tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo Giám đốc Sở Tài chính, toàn tỉnh hiện có khoảng 7.700 dự án đầu tư công, trong đó có 341 dự án được chuyển giao từ cấp huyện lên cấp tỉnh quản lý sau hợp nhất. Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh rà soát, phân loại, ưu tiên bố trí vốn cho công trình trọng điểm, cấp bách; điều chỉnh chủ trương hoặc dừng, cắt giảm quy mô đối với các dự án không còn phù hợp để tránh thất thoát ngân sách.

Đại biểu Nguyễn Hương Giang - Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 13 đặt câu hỏi về việc phân bổ nguồn lực công ích cho các xã, phường sau sáp nhập.

Trả lời chất vấn về việc quản lý 1.542 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, Giám đốc Sở Tài chính cho biết đã hoàn thành xử lý 1.004 cơ sở (chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa...). Đối với 538 cơ sở còn lại, Sở đang xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể theo từng tuần để dứt điểm trong năm 2026, đồng thời giao trách nhiệm bảo vệ, không để tài sản công bị hoang hóa, xuống cấp.

Hành động quyết liệt để thực hiện trọn vẹn lời hứa trước cử tri

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, đồng chí Bùi Đức Hinh - Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, xây dựng và bám sát thực tiễn. Đã có 32 ý kiến chất vấn của 16 lượt đại biểu được 4 Giám đốc sở, ngành trực tiếp trả lời, cùng sự tham gia giải trình làm rõ của 4 thủ trưởng ngành liên quan.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh kết luận phiên chất vấn.

HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần nghiêm túc, cầu thị, dám nhận trách nhiệm và có lộ trình khắc phục rõ ràng của người đứng đầu 4 sở, ngành tham gia trả lời chất vấn tại Kỳ họp.

Để lời hứa tại nghị trường đi vào thực tiễn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành triển khai ngay các giải pháp đã cam kết. Đồng thời, yêu cầu các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, kịp thời phản ánh các vấn đề nổi cộm, bức xúc để đưa vào nghị trường, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

Đinh Vũ – Đức Anh