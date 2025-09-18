Phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” và cú rẽ bất ngờ của Lê Minh Ngọc trong âm nhạc

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện đã gây tiếng vang với khán giả truyền hình cả nước. Bộ phim cũng ghi dấu ấn bước chuyển mới trong sự nghiệp của Sao Mai Lê Minh Ngọc, người đảm nhiệm hai vai chính và giọng hát chính trong phim.

Sao Mai Lê Minh Ngọc trong phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai”.

Trong bộ phim ca nhạc này, Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc được đặc biệt mời tham gia với hai vai trò: ca sĩ hát chính và diễn viên. “Lá thư gửi tương lai” cũng đánh dấu bước chuyển mình mới mẻ và đầy cảm xúc của chính Lê Minh Ngọc trong sự nghiệp ca hát khi rẽ sang dòng nhạc thính phòng thay vì dòng nhạc dân gian quen thuộc.

Phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” do đạo diễn Lam Hạ thực hiện, phát sóng trên VTV1 dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Phim có thời lượng 45 phút, kể câu chuyện bằng âm nhạc về lịch sử dân tộc qua số phận gia đình ông Tâm - một trí thức gia nhập Việt Minh năm 1945, người đã hy sinh tại cửa ngõ Sài Gòn Xuân Lộc. Câu chuyện được tái hiện qua những bức thư của ông Tâm gửi cho con gái là bà Nhớ, bà nội của Ngọc (Lê Minh Ngọc đóng).

Với quyết tâm giúp bà Nhớ thực hiện tâm nguyện cuối đời - tìm được phần mộ người cha liệt sĩ, Ngọc đã dùng mạng xã hội để kết nối, tìm lại đồng đội cũ của ông Tâm và đưa hài cốt ông về quê nhà. Trên hành trình đó, Ngọc không chỉ tìm thấy cảm xúc thật sự cho tiếng hát của mình, mà còn hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước. Bức thư cuối cùng của ông Tâm gửi tương lai trở thành một thông điệp thiêng liêng, kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở thế hệ trẻ sống xứng đáng với sự hy sinh của cha ông.

Cảnh trong phim “Lá thư gửi tương lai”.

Phim có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, như các Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, Ngọc Khang, Nghệ sĩ ưu tú Thiện Tùng...

Với Lá thư gửi tương lai, đạo diễn Lam Hạ chia sẻ: “Đây không đơn thuần là một thước phim lịch sử, mà là nhịp cầu nối thiêng liêng giữa các thế hệ. Một bên là quá khứ hào hùng với những hy sinh thầm lặng, một bên là hiện tại tự hào với trách nhiệm tri ân và gìn giữ. Lá thư gửi tương lai là lời giải đáp xúc động cho câu hỏi: Làm thế nào để những người trẻ chưa từng nếm trải khói lửa chiến tranh có thể thấu hiểu và mang trong mình trái tim yêu nước?

Thông qua hành trình “giải mã” những bức thư phủ bụi thời gian của người lính Tâm, thế hệ trẻ - đại diện là cô sinh viên Ngọc - đã sống lại những năm tháng bi tráng của dân tộc. Và chính ký ức ấy trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng, thổi hồn vào hiện tại. Đó là sự tiếp nối trọn vẹn nhất, là “lá thư” từ quá khứ cuối cùng cũng đã tìm được người nhận cho tương lai”.

Lê Minh Ngọc đảm nhận hai vai chính trong phim.

Trong phim, Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc đảm nhiệm vai trò hát chính và đóng hai vai - Ngọc và bà Nhớ lúc trẻ. Phần âm nhạc mà Lê Minh Ngọc thể hiện trong phim không phải dòng nhạc dân gian quen thuộc mà là nhạc thính phòng.

Nói về màn thể hiện của Minh Ngọc, Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, một người thầy của nhiều lứa học trò đình đám xuất thân từ Học viện Âm nhạc Quốc gia nhận xét: “Tôi thấy Minh Ngọc rất can đảm dám hoá thân thành một ‘tài tử điện ảnh’ chứ không phải ca sĩ bình thường. Những bộ phim ca nhạc lớn của thế giới, ca sĩ chỉ là ca sĩ thôi, có diễn viên đóng và diễn viên đóng phải học hát rồi nhép lời hát của ca sĩ. Đây là bộ phim ca nhạc dài hơi có yếu tố lịch sử mà Minh Ngọc đóng 2 vai chính khá dài trong phim”.

Nghệ sĩ nhân dân Hồng Hạnh cũng dành những lời khen ngợi cho Minh Ngọc: “Ngoài giọng hát hay, tôi rất bất ngờ với diễn xuất của Minh Ngọc, chính diễn xuất của em đã chạm vào trái tim tôi. Phim về đề tài chiến tranh, người lính, có lẽ do Minh Ngọc cũng là một nghệ sĩ-chiến sĩ nên cảm nhận được tình cảm của người lính trong phim”.

Lê Minh Ngọc chia sẻ về bộ phim.

Ca sĩ Lê Minh Ngọc chia sẻ: “Thực ra không phải bây giờ tôi mới bỗng dưng chuyển mình trong nghệ thuật. Mà ngay sau giải Quán quân cuộc thi Sao Mai toàn quốc 2022, tôi đã định hướng cho bản thân sẽ chuyển sang hát thính phòng vì có cảm giác như được trở về là chính mình. Bởi vậy, tôi đã không ngừng rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc để hát thính phòng tốt hơn”.

Năm 2023, Minh Ngọc đã tham gia Cuộc thi hát thính phòng toàn quốc và giành giải Nhất. Giải thưởng này giúp cô tự tin vào bản thân khi quyết định phát triển bản thân, theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Vì vậy, khi Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam tin tưởng giao cho Minh Ngọc thể hiện những ca khúc gắn liền với lịch sử dân tộc ở dự án phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai”, cô thực sự phấn chấn, hạnh phúc và dồn hết tâm huyết vào bộ phim với mong muốn là ngoài việc được tham gia một tác phẩm nghệ thuật chỉn chu, góp một phần công sức nhỏ bé tri ân đất nước dịp 80 năm Quốc khánh, phim cũng sẽ đánh dấu một chặng đường phát triển mới của cô trong nghệ thuật.

Đạo diễn Lam Hạ, người thực hiện bộ phim chia sẻ, khi xây dựng kịch bản cho dự án, chị nghĩ ngay đến Minh Ngọc. “Tôi biết Minh Ngọc từ cô ấy 18 tuổi, lúc đó tôi đã thấy nội lực trong cảm xúc của cô rất lớn, nếu tìm được chìa khóa chạm vào kích hoạt thì sẽ bùng nổ ghê gớm” – đạo diễn cho biết.

Lam Hạ cũng cho biết, chị đặt niềm tin vào Minh Ngọc ở việc thể hiện phần nhạc thính phòng trong phim, mặc dù cô vốn là Quán quân Sao Mai dòng dân gian. Sự tự tin muốn khẳng định mình của Minh Ngọc đã chứng minh cho niềm tin đó của đạo diễn.

Vừa là ca sĩ chính, lại vừa đảm nhận 2 vai diễn trong phim, Lê Minh Ngọc thực sự đã trải qua không ít áp lực.

“Thời điểm tôi cùng ê-kíp quay phim và phát sóng diễn ra rất cận ngày Đại lễ, tôi rất bận vì lịch diễn dày đặc, phải sắp xếp công việc rất kỹ lưỡng, khoa học để giữ cảm xúc và tinh thần quay phim. Bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng nên áp lực càng lớn.

Tâm trạng của tôi khi ấy vừa háo hức, vừa lo lắng, hồi hộp vì bộ phim chuyên chở quá nhiều thông điệp của một tác phẩm nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, lại được tôi gửi gắm cả lời ngỏ riêng về con đường nghệ thuật mới mà mình theo đuổi ở đó. Cho nên, áp lực thật sự là chồng chất.

Tuy vậy, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được góp mặt trong một bộ phim ý nghĩa như “Lá thư gửi tương lai” và hạnh phúc khi được khán giả đón nhận, dành lời khen cho phim, cho giọng hát thính phòng của tôi. Nhờ đó, giờ này tôi tự tin với lựa chọn, với sự phát triển mới của bản thân”, Lê Minh Ngọc nhấn mạnh.

Sau thành công của “Lá thư gửi tương lai”, Lê Minh Ngọc chuẩn bị cho ra mắt ra mắt series 9-10 ca khúc về Hà Nội là những bài hát đi cùng năm tháng, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2025). Series này gồm nhiều ca khúc nổi tiếng hát về Hà Nội được Lê Minh Ngọc và ê-kíp chọn lựa, sẽ phát hành đều đặn hằng tuần trên kênh youtube cá nhân của cô trong thời gian tới.

Lê Minh Ngọc cho biết, sở dĩ cô chọn hát về Hà Nội là bởi muốn tri ân mảnh đất đã yêu thương, bao bọc, cho mình một sự nghiệp, một cuộc sống như hôm nay, và cũng bởi các ca khúc thính phòng về Hà Nội đẹp vô cùng. Lê Minh Ngọc muốn góp thêm một tiếng “yêu” với Hà Nội thông qua âm nhạc, nhằm lan tỏa tình yêu Hà Nội rộng khắp và bền bỉ hơn nữa.

Lê Minh Ngọc công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nữ ca sĩ từng giành giải Giải nhất Sao Mai toàn quốc 2022 và Giải nhất cuộc thi cuộc thi hát Thính phòng, Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023.

