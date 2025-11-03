Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Khang Đình

Chiều 3/11, tại nhà văn hoá xóm Khang Đình, phường Tân Hòa, đồng chí đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân địa phương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Khang Đình

Xóm Khang Đình có tổng số 125 hộ, 568 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 87%. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận xóm Khang Đình đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Nhân dân trong xóm đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng khu dân cư ổn định, phát triển về mọi mặt, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm 22,9%, nông nghiệp chiếm 71,5%. Nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tham gia kinh tế tập thể. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 60 triệu đồng/năm, tăng 5% so với năm 2024; hộ nghèo giảm còn 4 hộ, hộ cận nghèo còn 2 hộ. 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư và đăng ký và cam kết không vi phạm pháp luật, không có bạo lực gia đình; 97% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, xóm giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Trong năm, Nhân dân đã đóng góp hơn 500 ngày công lao động, 63 triệu đồng để sửa chữa đường nội đồng, chỉnh trang cảnh quan, lắp đặt đèn chiếu sáng; tặng quà 6 hộ nghèo; vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 1,8 triệu đồng; vận động được hơn 5,7 triệu đồng cho quỹ khuyến học...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Khang Đình

Năm 2026, Mặt trận xóm Khang Đình quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy sức mạnh của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, giàu đẹp, văn minh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang và lãnh đạo các sở, ngành tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà xóm Khang Đình đạt được. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của phường Tân Hòa và xóm Khang Đình tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy ý chí khát vọng và tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp Nhân dân, tích cực tham gia vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tăng cường tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, chia sẻ lan tỏa các thông tin tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số. Phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần đời sống cho Nhân dân.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tặng hoa chúc mừng, trao quà cho các hộ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Ủy ban MTTQ phường Tân Hòa tăng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Tại Ngày hội, Ban công tác Mặt trận xóm Khang Đình phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Ngọc Tuấn