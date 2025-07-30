Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Động lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, đồng chí Nguyễn Phi Long - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Động, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cùng dự có đồng chí Quách Thế Ngọc - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh. Dự Đại hội có 200 đại biểu chính thức đại diện cho 1.297 đảng viên đến từ 53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương dự Đại hội.

Xã Mường Động được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Tú Sơn, Vĩnh Tiến, Đông Bắc, Hợp Tiến; diện tích 144.68km2, dân số 26.092 người. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội các cấp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mường Động đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Kết quả có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 8,65 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tổng nguồn lực đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 360 tỷ đồng. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,82%, giảm 20% so với đầu nhiệm kỳ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực (đã có 2 xã Đông Bắc, Vĩnh Tiến đạt chuẩn nông thôn mới); tính đến nay, xã Mường Động đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm, đảm bảo.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Mường Động tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược: Phát triển hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu quả và khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản, cảnh quan thiên nhiên, gắn với phát triển du lịch và gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Mục tiêu đến năm 2030, thu ngân sách nhà nước đạt 40 tỷ đồng, có 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ. Bảo đảm phát triển bền vững trên cả ba trụ cột: Kinh tế - văn hóa - xã hội và môi trường; giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu xây dựng Mường Động đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân xã Mường Động đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương, tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tên gọi “Mường Động” không chỉ mang ý nghĩa lịch sử - văn hóa, mà còn là niềm tự hào về một trong “Tứ Mường” lớn nhất tỉnh Hòa Bình (cũ). Việc đặt tên xã mới là Mường Động thể hiện sự trân trọng, kế thừa và phát huy giá trị truyền thống quý báu, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã nhà trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Để xây dựng xã Mường Động phát triển toàn diện, bền vững, đạt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã Mường Đồng tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng - kinh tế xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đặc biệt, cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế nguồn tài nguyên nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc Mường để phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng bền vững.

Tập trung huy động nguồn lực thực hiện đồng bộ 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng xã Mường Động đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu xã Mường Động cần quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền số.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Động nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Động nhiệm kỳ 2025-2030.

Dương Liễu