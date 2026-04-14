Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

Ngày 14/4, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh hiện có 156 đơn vị Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chia thành 12 cụm thi đua với trên 10.900 chi đoàn.

Sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I, dưới sự định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác hoạt động hội.

Tình hình tư tưởng của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ổn định, tích cực thi đua lập thành tích trước các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn các cấp tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thanh, thiếu nhi.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Đối với các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ Đoàn đã đăng ký và thực hiện 2.856 công trình, trong đó đã tổ chức 433 hoạt động ra quân thu hút trên 39.000 lượt ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức 56 hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho trên 54.300 lượt người; 7 chương trình hiến máu tình nguyện, thu về hơn 5.000 đơn vị máu. Các hoạt động chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng được tổ chức thường xuyên, đa dạng với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn kiến nghị, đề xuất một số nội dung quan trọng.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, làm giàu chính đáng được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai. Duy trì 89 mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ "Thanh niên làm kinh tế”. Công tác chuyển đổi số tiếp tục triển khai có hiệu quả với trên 700 tổ công nghệ trên toàn tỉnh thu hút gần 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành sau sáp nhập; quan tâm công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ Đoàn, có cơ chế đặc thù cho cán bộ trẻ trong cấp ủy, chính quyền; hỗ trợ phân bổ nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động. Đồng thời, đề nghị đoàn công tác cho ý kiến chỉ đạo về giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã tập trung thảo luận về một số nội dung trọng tâm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, gồm: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng ĐVTN trong bối cảnh hiện nay; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác hội; vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh các hoạt động trong phong trào thanh thiếu nhi; công tác chuyển đổi số trong ĐVTN...

Lãnh đạo Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả của Tỉnh đoàn đã đạt được trong thời gian qua.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của Tỉnh ủy.

Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin cho ĐVTN. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp

Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là cấp cơ sở.

Đồng thời, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn, đặc biệt là ứng dụng công nghệ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển đổi số.

Chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc và giá trị văn hóa địa phương; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của tuyên truyền viên trẻ và tiếng nói của tổ chức Đoàn trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch.

Quang cảnh hội nghị.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Khuyến khích ĐVTN khởi nghiệp sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đồng chí nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; do đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần triển khai đồng bộ các hoạt động chuyển đổi số trong công tác Đoàn. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên thống nhất, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, chuyển các ý kiến đến các cơ quan chuyên môn liên quan để xem xét, phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Đức Anh