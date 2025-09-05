Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tình hình hoạt động chính quyền xã Đại Đồng

Ngày 5/9, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp tại xã Đại Đồng. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Xã Đại Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Tân Mỹ, Yên Nghiệp và Ân Nghĩa, có diện tích trên 81 km2, dân số hơn 24.000 người, trong đó 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã có 7 Đảng bộ, 2 chi bộ cơ sở và 43 chi bộ trực thuộc với hơn 1.200 đảng viên.

Sau 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động tại xã bước đầu ổn định, tuy nhiên cũng còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Đồng

Về cơ sở vật chất, hiện trụ sở Đảng ủy và UBND xã ở cách nhau 4km, trong đó trụ sở UBND xã còn thiếu phòng làm việc, không có kho lưu trữ; Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa đáp ứng được nhu cầu của ba xã sau sáp nhập do còn thiếu một số trang thiết bị làm việc.

Về nhân lực, UBND xã hiện có 41 cán bộ, công chức, thiếu 4 biên chế so với chỉ tiêu. Đội ngũ cán bộ cơ bản có trình độ đại học, song nhiều người chưa quen nhiệm vụ mới, đặc biệt thiếu cán bộ chuyên môn kỹ thuật về xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Một số thủ tục hành chính trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện nay chuyển về xã nên khối lượng công việc tăng, gây áp lực lớn cho cán bộ, công chức cơ sở.

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Đồng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Bên cạnh đó, đến nay một số cơ chế, chính sách chưa thống nhất, nhất là trong quản lý tài chính, đầu tư và tổ chức bộ máy trạm y tế xã khiến địa phương gặp lúng túng trong triển khai. Xã Đại Đồng đề nghị tỉnh sớm bổ sung biên chế, kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; có hướng dẫn cụ thể về cơ chế chính sách, phân cấp quản lý, đồng thời tăng cường tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đại Đồng trong việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đưa chính quyền mới đi vào hoạt động hiệu quả, không làm gián đoạn công tác phục vụ nhân dân. Đồng chí đề nghị lãnh đạo xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ sát năng lực, sở trường từng cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nhất là về chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn, kịp thời tham mưu giải pháp trình cấp có thẩm quyền, giúp Đại Đồng sớm khắc phục tồn tại, phát huy tiềm năng, lợi thế, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Lê Chung