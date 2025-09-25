Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho ý kiến vào dự thảo về giá đất, bồi thường khi thu hồi đất

Sáng 25/9, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo dự thảo về Quy định một số nội dung khi xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ di dời đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu kết luận hội nghị.

Dự thảo quy định một số nội dung khi xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh quy định một số chỉ tiêu cụ thể để xác định giá đất theo phương pháp thặng dư; các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối đa, cách thức điều chỉnh.

Dự thảo Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại, hỗ trợ di dời đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh quy định cụ thể mức bồi thường đối với cây trồng hàng năm, cây trồng lâu năm cho thu hoạch nhiều lần; vật nuôi là thủy sản...

Cho ý kiến về các nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu, đối với dự thảo Quy định một số nội dung khi xác định giá đất cụ thể, trong tờ trình phải đánh giá đầy đủ chính sách, quá trình thực hiện trong thời gian qua, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc để có định hướng cụ thể trong xây dựng chính sách mới. Đặc biệt lưu ý, từng chỉ tiêu cụ thể đưa ra trong quy định mới, cần có sự phân tích, lý giải đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Với dự thảo Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại, hỗ trợ di dời đối với cây trồng, vật nuôi, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại hội nghị và tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, địa phương tham gia góp ý để hoàn thiện dự thảo. Đối với cách tính, chủng loại cây trồng, vật nuôi, đơn giá... cần nghiên cứu, xác định mức hợp lý nhất nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân. Đồng thời, cần nghiên cứu quy định để đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng có thể đề xuất phương án bồi thường phù hợp trên cơ sở khảo sát thực tế tại địa phương và báo cáo UBND cấp xã xem xét, quyết định. Sở Tài chính nghiên cứu về công bố giá nông sản để làm cơ sở áp giá đền bù.

Tại hội nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình báo cáo tình hình hoạt động. Đối với nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu: Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu phương án tài chính, cơ chế tự chủ, số lượng biên chế, cơ chế phối hợp của trung tâm phát triển quỹ đất với các xã... để đảm bảo các trung tâm hoạt động hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày nội dung dự thảo Quy định về bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất.

Trong chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cũng cho ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản và bồi thường nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản và bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả; ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Huế