Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư số 8, xã Phú Mỹ

Ngày 9/11, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân khu dân cư số 8, xã Phú Mỹ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2025 và Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tư pháp; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo xã Phú Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa chúc mừng Nhân dân khu 8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và các đại biểu trao quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn.

Khu dân cư số 8 (Lệ Mỹ cũ) có 136 hộ, 566 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Những năm qua, cán bộ và Nhân dân trong khu đoàn kết, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Năm 2025, thu nhập bình quân ước đạt 55 triệu đồng/người; 96,5% hộ đạt gia đình văn hóa; khu còn 2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được hoàn chỉnh, 85% đường giao thông được bê tông hoá. Khu cơ bản đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Bên cạnh đó, Nhân dân còn tích cực ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, Quỹ Vì người nghèo; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp...

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà chúc mừng Nhân dân khu 8.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Nhân dân khu 8.

Tặng hoa chúc mừng và biểu dương những kết quả khu dân cư số 8 đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã và khu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Lãnh đạo xã trao Bằng chứng nhận “Khu dân cư văn hoá năm 2025” cho khu 8.

Đồng chí đề nghị Nhân dân khu dân cư số 8 tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, chấp hành pháp luật. Đồng thời giữ môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng đời sống văn hóa và quan tâm giúp đỡ các hộ khó khăn, gia đình chính sách... để cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dân khu 8 biểu diễn văn nghệ tại ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đã trao quà của tỉnh cho các hộ hoàn cảnh khó khăn; Sở Tư pháp tặng quà chúc mừng Nhân dân khu 8. Lãnh đạo xã Phú Mỹ tặng hoa và trao Bằng chứng nhận “Khu dân cư văn hoá năm 2025” cho khu 8.

Anh Thơ