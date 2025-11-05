Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cho ý kiến về một số dự án giao thông trọng điểm

Chiều 5/11, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm và tiến độ thực hiện, tình hình giải ngân các dự án giao thông (bao gồm cả các dự án do cấp huyện chuyển lên); công tác tiếp nhận, bàn giao, thực hiện các dự án từ cấp huyện chuyển lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tiến độ thực hiện một số dự án: Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô; đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn từ Quốc lộ 2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú và đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường tỉnh 304 kéo dài; cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Hiện nay, các dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Khó khăn trong công tác xác định giá đất; công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB); công tác đo vẽ, lập bản đồ...

Đối với tình hình giải ngân các dự án giao thông của Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc, hiện tại Ban có 94 dự án giao thông có kế hoạch vốn năm 2025, trong đó 31 dự án sáp nhập từ các ban quản lý dự án cấp tỉnh và 63 dự án nhận từ cấp huyện cũ. Trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân như: Công tác bồi thường, GPMB do các xã, phường thực hiện gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai còn chậm; giá nguyên vật liệu tăng cao, đặc biệt là vật liệu đất đắp, cát xây dựng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình; còn một số khó khăn trong triển khai thủ tục...

Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tiến độ thực hiện các dự án giao thông.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh, đây là những dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh. Để đảm bảo tiến độ các dự án, Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các sở, ngành liên quan để tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB, tái định cư, xác định giá đất, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư... Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết về tái định cư. Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong GPMB, triển khai dự án. Đối với các hộ dân cố tình vi phạm, tái lấn chiếm mặt bằng, UBND các xã, phường cần kiên quyết xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phân khai kinh phí theo đúng chủ trương đầu tư, đảm bảo nguồn lực cho triển khai các hạng mục.

Đại diện lãnh đạo xã Bình Xuyên phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với tình hình thực hiện và giải ngân các dự án giao thông, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc rà soát lại toàn bộ các dự án, khẩn trương phân loại theo nhóm để có kế hoạch giải ngân cụ thể. Công tác GPMB các dự án cần tham mưu, có văn bản giao cụ thể cho cấp xã hoặc xem xét giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện. Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc thường xuyên cập nhật, báo cáo UBND tỉnh tiến độ, khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo tiến độ dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Nguyễn Huế