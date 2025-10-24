Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm họp bàn đẩy nhanh tiến độ dự án Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu

Ngày 24/10, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ thi công và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh). Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã: Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Tân Mai.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, dự án Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu đoạn trên địa bàn tỉnh đến nay đã bàn giao mặt bằng 30,7km cho các đơn vị thi công, đạt 97%. Dự án có 4 gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện khoảng 382,5 tỷ đồng, đạt 4,59% giá trị hợp đồng. Hiện toàn tuyến đang triển khai 20 mũi thi công. Kế hoạch vốn được giao đến nay 8.234 tỷ đồng, giải ngân trên 3.296 tỷ đồng, đạt 39,9%. Kế hoạch vốn năm 2025 được giao trên 6.174 tỷ đồng, giải ngân trên 2.177 tỷ đồng, đạt 34%. Công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Ngày 22/10/2025, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu từ quy mô 2 làn xe lên quy mô giai đoạn hoàn thiện 4 làn xe, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án như: giá cả vật liệu leo thang, nguồn cung cấp khan hiếm; các mỏ vật liệu trữ lượng ít, thủ tục pháp lý không đầy đủ gây khó khăn trong công tác thi công; vật liệu thi công giai đoạn đầu khó khăn do các mỏ vật liệu xa công trường, công tác vận chuyển bằng đường thủy khó khăn... Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và các nhà thầu trong triển khai thực hiện dự án Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương có dự án đi qua và các nhà thầu tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để người dân đồng thuận ủng hộ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai, điều chỉnh dự án phù hợp thực tế.

Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các địa phương, đơn vị thời hạn cụ thể nhằm chi trả tiền đền bù; chủ động tổ chức cưỡng chế đúng pháp luật đối với trường hợp cố tình không chấp hành (nếu có); đẩy nhanh di chuyển hạ tầng kỹ thuật, đường điện, viễn thông... để sớm dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao nhà thầu.

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình quan tâm, ưu tiên bố trí và sắp xếp nhân sự tổ chức kiểm đếm, lập phương án giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích phục vụ di dời đường điện trên địa bàn các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong và phần diện tích phát sinh ngoài ranh giới cũ của dự án tại xã Tân Mai.

Với những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, các nhà thầu phải phản ánh nhanh tới các cơ quan, đơn vị để có hướng xử lý kịp thời, không quá 5 ngày. Đồng chí cũng đề nghị BQL Dự án làm việc chi tiết từng gói thầu, kiểm tra thực địa, đảm bảo các nhà thầu khắc phục khó khăn, tiến hành thi công đồng bộ. Triển khai các thủ tục pháp lý nhằm lấy đất đá dư thừa của Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng đẩy nhanh thi công...

Đồng thời, làm rõ nguyên nhân và xử lý nhà thầu theo hợp đồng nếu để chậm tiến độ (nếu có); áp dụng công nghệ trong giám sát thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật; khẩn trương đẩy nhanh phần nghiệm thu thanh toán, không để chậm chễ, tạo điều kiện về tài chính cho những nhà thầu; chủ động xem xét tạm ứng cho các gói thầu có đủ điều kiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các nhà thầu tập trung cao độ trang thiết bị, máy móc, nhân lực, khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra.

