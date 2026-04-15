Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho ý kiến về công tác quản lý xây dựng và chủ trương đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh

Sáng 15/4, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng, Sở Tài chính báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý xây dựng và chủ trương đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh dự thảo quy định về bồi thường theo thiệt hại thực tế trong trường hợp sau khi tháo dỡ hoặc phá dỡ một phần mà phần còn lại của nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật khi Nhà nước thu hồi đất. Việc xây dựng quy định nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, khắc phục khoảng trống pháp lý trên địa bàn tỉnh, bảo đảm áp dụng thống nhất, công khai, minh bạch và hạn chế phát sinh khiếu nại.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo về dự thảo quy định về bồi thường theo thiệt hại thực tế trong trường hợp sau khi tháo dỡ hoặc phá dỡ một phần nhà ở, công trình.

Dự thảo xác định rõ điều kiện áp dụng, nguyên tắc và phương pháp bồi thường theo hướng bám sát quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và cơ chế đặc thù, bảo đảm phù hợp thực tiễn, dễ thực hiện. Dự thảo cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan trong việc đánh giá tình trạng kỹ thuật công trình, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường; phân cấp, phân quyền trong quá trình thực hiện. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Đối với nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Việc ban hành quy định mới về bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng không chỉ thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà còn sớm khắc phục những tồn tại và hỗ trợ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị; rà soát kỹ về bố cục, nội dung, căn cứ pháp lý và tính thống nhất trong dẫn chiếu để hoàn thiện quy định theo hướng bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật. Lưu ý câu chữ trong văn bản phải rõ ràng, dễ hiểu, có hướng dẫn, diễn giải cụ thể về thẩm quyền phân cấp để người dân và cán bộ cơ sở tự đối chiếu được, tránh việc phải hỏi lên cấp trên nhiều lần. Phấn đấu trình UBND tỉnh ban hành quy định trong tháng 4/2026.

Báo cáo về công tác bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng cho biết, đến hết quý I/2026, trên địa bàn tỉnh có 209 dự án khu đô thị, khu nhà ở phục vụ mục đích thương mại phải thực hiện bàn giao hạ tầng cho Nhà nước, trong đó 25 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, 184 dự án đang triển khai hoặc hoàn thiện thủ tục.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Mục tiêu của tỉnh là tiếp nhận 100% các dự án đã hoàn thành hạ tầng, đồng thời xóa bỏ tình trạng hạ tầng “vô chủ” và số hóa 100% hồ sơ hoàn công vào hệ thống GIS (hệ thống thông tin địa lý) phục vụ quản lý đô thị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt việc siết chặt điều kiện bàn giao gắn với cấp giấy chứng nhận; phân loại và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; tăng cường kiểm tra thực địa, áp dụng cơ chế sử dụng tiền ký quỹ để hoàn thiện hạ tầng đối với các chủ đầu tư chậm bàn giao, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm quyền lợi người dân.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo về chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư nông thôn mới xã Vạn Xuân.

Lãnh đạo xã Vạn Xuân báo cáo về dự án đầu tư khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cũng cho ý kiến vào tờ trình của Sở Tài chính về chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư nông thôn mới tại các khu 17, 18, 19 xã Vạn Xuân nhằm cụ thể hóa quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, xây dựng khu dân cư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nhà ở, đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Dự án khu dân cư nông thôn mới xã Vạn Xuân có quy mô khoảng 24,6ha, dân số dự kiến khoảng 2.000 người, với 500 căn nhà ở (386 nhà liền kề, 114 biệt thự), tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 270.458m2. Cơ cấu kinh doanh gồm 153 căn xây thô hoàn thiện mặt ngoài và 347 lô đất phân lô bán nền, không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 855,972 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

Dự án dự kiến hoàn thành trước quý IV/2030; đất ở sử dụng lâu dài, đất thương mại dịch vụ có thời hạn 50 năm. Dự án không áp dụng ưu đãi đầu tư riêng, nhà đầu tư được lựa chọn thông qua đấu thầu và phải thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan trong quá trình triển khai.

Đinh Vũ