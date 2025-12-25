Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo một số nội dung quản lý nhà nước về chung cư trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/12, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung quản lý nhà nước về chung cư trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Tư pháp và UBND các phường Phúc Yên, Xuân Hoà, Việt Trì, Thanh Miếu, Hoà Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo công tác rà soát, đề xuất xử lý tình trạng nhà chung cư, nhà tập thể cũ xuống cấp, không đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo rà soát, đề xuất xử lý tình trạng nhà chung cư, nhà tập thể cũ xuống cấp, không đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có khoảng 88 nhà tập thể, nhà chung cư cũ, các công trình được xây dựng từ những năm 1970 - 1980, đến nay không đáp ứng được yêu cầu sử dụng của người dân. Cụ thể, có 11 công trình tại khu vực Phú Thọ; 4 công trình tại khu vực Vĩnh Phúc và 73 công trình tại khu vực Hòa Bình. Quá trình sử dụng, các chung cư, nhà tập thể không được bảo trì, sửa chữa thường xuyên dẫn đến chất lượng ngày càng xuống cấp. Đặc biệt, có 12 chung cư xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, đe dọa tính mạng người dân đang sinh sống.

Lãnh đạo phường Xuân Hoà phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, 17/88 công trình nhà tập thể, nhà chung cư cũ đã được cơ quan chức năng kiểm định, đánh giá chất lượng hoặc đã có chỉ đạo của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án phá dỡ, phương án di chuyển người và tài sản. Trong đó, 12/17 công trình được đánh giá chất lượng cấp C, cấp D cần sớm cải tạo, xây dựng lại để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân; 5/17 công trình chất lượng cấp A, cấp B cần được thực hiện bảo trì, sửa chữa thường xuyên để đảm bảo chất lượng, điều kiện sống cho cư dân.

Lãnh đạo phường Hoà Bình phát biểu tại hội nghị.

Đối với 71/88 công trình chưa được kiểm định, đánh giá chất lượng, tuy nhiên đã được Sở Xây dựng Hòa Bình (cũ) khảo sát, đánh giá sơ bộ chất lượng công trình gồm: 1 công trình chất lượng mức 3; 8 công trình chất lượng mức 2 và 62 công trình chất lượng mức 1.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình, hiện trạng các nhà ở chung cư trên địa bàn, phát biểu kết luận nội dung này đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Xây dựng lập đề cương, nhiệm vụ, dự toán kiểm định công trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ trì, phối hợp với chủ sở hữu nhà chung cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng công trình và công khai kết quả kiểm định. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc bố trí nguồn vốn để thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu UBND xã, phường (nơi có nhà chung cư); các chủ sở hữu nhà chung cư; đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, đơn vị trong việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình. Đối với các nhà chung cư được đánh giá chất lượng thấp ở cấp C, D khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu các hộ dân di dời nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Đối với các công trình cấp A, B, chủ động báo cáo, phối hợp với các sở, ngành chuyên môn xây dựng phương án bảo trì, sửa chữa thường xuyên, bảo đảm chất lượng công trình và điều kiện sinh hoạt cho người dân. Các nhiệm vụ được phân công phải được coi là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, triển khai thực hiện sớm, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cũng đã nghe Sở Xây dựng báo cáo về công tác quản lý Khu chung cư cũ Hoà Phong. Các công trình của chung cư này được khởi công xây dựng vào năm 1971 và hoàn thành vào năm 1976, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lập phương án di dời, trình UBND tỉnh ban hành quyết định. Đồng thời giao phường Việt Trì rà soát, đánh giá, đề xuất phương án đối với 403 hộ đang sinh sống tại chung cư Hòa Phong, trong đó cần xác định các đối tượng cần phải bồi thường, hỗ trợ hay không để tham mưu giải pháp phù hợp. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện thanh lý tài sản đối với các khối nhà Khu chung cư Hòa Phong.

Vĩnh Hà