Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn: Phát huy lợi thế sau hợp nhất, đưa Phú Thọ phát triển bứt phá

Sáng 14/11, đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng nhà ở xã hội, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham gia đoàn có Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác thăm Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam (VPIC 1)

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác thăm xưởng sản xuất Công ty TNHH SolumM Vina

Ngay sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư; tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Nhờ đó, 10 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 26,94%; thu hút FDI hơn 1,2 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 47,5 nghìn tỷ đồng, bằng 118% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 82,5%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Các Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển nhà ở xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy khẳng định những kết quả nổi bật của tỉnh có được nhờ ưu tiên tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đồng hành cùng nhà đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành. Đồng chí đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục liên quan đất nông nghiệp; rút gọn thủ tục đánh giá tác động môi trường đối với các nhà đầu tư thứ cấp có nguy cơ ô nhiễm thấp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành hải quan; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ và chuyển giao kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, kết quả toàn diện của tỉnh Phú Thọ thời gian qua, nhất là tốc độ tăng trưởng cao, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. Những kết quả này không chỉ góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước, mà còn khẳng định quyết tâm chính trị và hướng đi đúng của tỉnh sau hợp nhất.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy các lợi thế sau hợp nhất, xây dựng tầm nhìn phát triển rõ ràng, đồng bộ trong quy hoạch và chiến lược dài hạn; khẩn trương hoàn thiện các chương trình, cơ chế, chính sách và đề án trọng điểm phù hợp với định hướng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, tỉnh cần chủ động nắm bắt các xu thế lớn về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ để tạo cú hích mới cho tăng trưởng.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh phải phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển năm 2025; tập trung vào các động lực then chốt như công nghiệp, dịch vụ, du lịch; tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn và quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công. Rà soát, kiện toàn mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh, năng lực và tư duy đổi mới để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng tin tưởng với quyết tâm, sự chủ động và tinh thần đổi mới, Phú Thọ sẽ tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Trước đó, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã khảo sát tại Khu công nghiệp Bá Thiện II, với tỷ lệ lấp đầy gần 98%, thu hút 77 dự án, chủ yếu là công nghiệp cơ khí, linh kiện và điện tử, công nghệ cao. Phó Thủ tướng đánh giá cao mô hình phát triển xanh, sạch, hiện đại và đề nghị chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng năng lượng tái tạo, thu hút các dự án công nghệ cao, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

Đoàn công tác thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Việt Trì

Trong chương trình, đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Việt Trì.

Hương Giang