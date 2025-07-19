Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo cứu hộ cứu nạn vụ chìm tàu trên vịnh Hạ Long

{title}
{publish}
{head}
Tối 19/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có mặt tại Quảng Ninh, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn vụ chìm tàu trên vịnh Hạ Long.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn vụ chìm tàu trên vịnh Hạ Long.
Tối 19/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có mặt trên Tàu 285, Hải đội 113, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân vụ chìm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
Tính đến 20 giờ 45 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy 28 thi thể, trong đó có 8 trẻ em; đồng thời cứu được 10 người.
Đến thời điểm này, công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, dốc hết sức, huy động tối đa nhân lực, phương tiện tiến hành tìm kiếm xuyên đêm. Hiện thời tiết đã bớt mưa và gió tạo điều kiện tốt cho công tác cứu nạn, cứu hộ.
Tỉnh Quảng Ninh tổ chức huy động tối đa lực lượng, phương tiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Vùng 1 Hải quân, các đội thợ lặn chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh với phương tiện chuyên dụng trên biển và các phương tiện tìm kiếm cứu nạn tại chỗ của địa phương phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các cơ sở y tế sẵn sàng hỗ trợ và xử lý các tình huống khi tìm kiếm được nạn nhân.
Sở chỉ huy được thành lập gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, UBND tỉnh Quảng Ninh tại trụ sở Hải đội Biên phòng 2 - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tiếp tục chỉ huy, điều hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Quân chủng Hải Quân
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Ngày 9/8, thủ đô Hà Nội thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc,...
baophutho.vn Ngày 8/8, tại hội trường UBND xã Nhân Nghĩa, đoàn công tác của Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương...
Các trang mạng xã hội kiếm tiền nhờ công sức của người làm báo, coi thường quy định pháp luật. Các trang này còn chia sẻ thông tin cẩu thả khiến nhiều chủ trương, chính sách...
baophutho.vn Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng, UBND xã Hiền Lương vừa có...
baophutho.vn Chiều 19/7, tàu du lịch QN 7105 bất ngờ bị lật khi đang tham quan tuyến 2 trên Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) do gặp giông lốc. Vị trí xác định...
Vào khoảng 13h45 chiều nay (19/7), do giông lốc bất ngờ, tại khu vực gần hang Đầu Gỗ, Vịnh Hạ Long đã xảy ra vụ đắm tàu du lịch mang số hiệu QN-7105.
Do giông lốc chiều 19/7, tàu du lịch Wonder Sea chở 53 người bị lật úp, bộ đội Biên phòng đã cứu được 10 người, vớt được ba thi thể.
baophutho.vn Ngày 18/7, đoàn công tác của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Hưng - Quyền Giám đốc Chi nhánh làm...
Được dự báo là bão mạnh, bão số 3 di chuyển nhanh (trung bình khoảng 20 km/h), có vùng mưa lớn và gió mạnh, hoàn lưu lệch về phía Tây và phía Nam.