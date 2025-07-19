Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo cứu hộ cứu nạn vụ chìm tàu trên vịnh Hạ Long

Tối 19/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có mặt tại Quảng Ninh, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn vụ chìm tàu trên vịnh Hạ Long.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn vụ chìm tàu trên vịnh Hạ Long.

Tối 19/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có mặt trên Tàu 285, Hải đội 113, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân vụ chìm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Tính đến 20 giờ 45 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy 28 thi thể, trong đó có 8 trẻ em; đồng thời cứu được 10 người.

Đến thời điểm này, công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, dốc hết sức, huy động tối đa nhân lực, phương tiện tiến hành tìm kiếm xuyên đêm. Hiện thời tiết đã bớt mưa và gió tạo điều kiện tốt cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức huy động tối đa lực lượng, phương tiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Vùng 1 Hải quân, các đội thợ lặn chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh với phương tiện chuyên dụng trên biển và các phương tiện tìm kiếm cứu nạn tại chỗ của địa phương phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các cơ sở y tế sẵn sàng hỗ trợ và xử lý các tình huống khi tìm kiếm được nạn nhân.

Sở chỉ huy được thành lập gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, UBND tỉnh Quảng Ninh tại trụ sở Hải đội Biên phòng 2 - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tiếp tục chỉ huy, điều hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

