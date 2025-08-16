Phòng An ninh điều tra - “Lá chắn thép” bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội

Trên mặt trận không tiếng súng, nơi cuộc chiến diễn ra bằng trí tuệ, bản lĩnh và nghiệp vụ sắc bén, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng An ninh điều tra (ANĐT) - Công an tỉnh Phú Thọ đã và đang là “lá chắn thép” đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Lãnh đạo Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) triển khai nhiệm vụ tới cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Là đơn vị trực tiếp chiến đấu của Công an tỉnh, Phòng ANĐT mang trọng trách tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan ANĐT trong công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm xâm phạm An ninh quốc gia và các loại tội phạm phức tạp khác.

Trong những năm gần đây, tình hình an ninh trên cả nước nói chung và Phú Thọ nói riêng có sự thay đổi nhanh chóng. Tội phạm truyền thống không ngừng biến đổi phương thức, thủ đoạn với vỏ bọc tinh vi, trong khi các loại tội phạm phi truyền thống, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường.

Trước những thách thức đó, tập thể 48 CBCS của Phòng ANĐT gồm 2 đội nghiệp vụ không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ, bản lĩnh. Thành quả rõ nét nhất cho những nỗ lực không mệt mỏi đó là vinh dự lớn lao khi 3 năm liên tiếp (2022 - 2024) đơn vị được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Từ năm 2022 đến nay, lực lượng ANĐT đã điều tra, khám phá 103 vụ án/209 bị can với nhiều loại tội phạm khác nhau. Ngoài đấu tranh với tội phạm xâm phạm An ninh quốc gia, đơn vị còn được lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng, giao đấu tranh nhiều chuyên án, vụ án lớn với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Kết quả điều tra đã thu hồi số tiền hưởng lợi bất chính lớn, tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trị giá hàng trăm tỉ đồng về cho ngân sách Nhà nước.

Thành tích nổi bật của Phòng ANĐT được minh chứng qua kết quả các chuyên án lớn, có sức ảnh hưởng sâu rộng, được dư luận cả nước quan tâm. Điển hình trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có thể kể đến là kết quả điều tra khám phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn có phương thức, thủ đoạn hoàn toàn mới, liên quan đến doanh nghiệp Nhà nước, phạm vi trên 21 tỉnh, thành, chủ yếu ở phía Nam.

Kết quả đấu tranh đã khởi tố 14 bị can, làm rõ con số khổng lồ với hơn 4.000 hóa đơn khống, doanh số trên 1.900 tỉ đồng. Việc bóc gỡ thành công đường dây này không chỉ thu hồi cho Nhà nước hàng chục tỉ đồng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm mà còn tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thông báo phương thức, thủ đoạn đến các địa phương trên cả nước.

Đặc biệt, việc kịp thời phát hiện ý đồ “chạy doanh số” kinh doanh để IPO của các đối tượng đã giúp ngăn chặn nguy cơ thiệt hại tiền, tài sản của nhà đầu tư; nếu không chủ động phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như một số đại án mà Bộ Công an đã chỉ đạo, điều tra trong thời gian qua.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công việc.

Một trận tuyến khác cũng gian nan với nhiều khó khăn, thử thách không kém là cuộc đấu tranh với tội phạm tham nhũng, tiêu cực. Một trong những chiến công nổi bật của lực lượng ANĐT có thể kể đến là việc điều tra khám phá vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Thị xã Phú Thọ (cũ).

Kết quả điều tra đã khởi tố 13 bị can, trong đó nguyên Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, cùng một số Bí thư, Chủ tịch xã đã bị đưa ra ánh sáng. Việc xử lý nghiêm minh đã loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh”, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt đã triệt để thu hồi tới 99,65% thiệt hại (trên 19 tỉ đồng) cho ngân sách Nhà nước.

Thượng tá Hán Hằng Hải, Phó Trưởng phòng ANĐT cho biết: Với chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn tỉnh Phú Thọ được mở rộng, bao gồm cả những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này đặt ra những thách thức mới, đặc biệt khi địa bàn tỉnh Hòa Bình (cũ) thời gian qua đã phát sinh vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; tội phạm sử dụng công nghệ cao không còn phụ thuộc vào địa giới hành chính nên dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục là “lá chắn thép” bảo vệ sự bình yên trên quê hương Đất Tổ Vua Hùng.

Hương Lan