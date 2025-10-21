Phong trào thi đua yêu nước ở xã Lạc Thủy: Khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực phát triển bền vững

Từ năm 2020 đến nay, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn xã Lạc Thủy đã có bước phát triển rõ nét, trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương khởi sắc. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ phát triển của từng cơ quan, đơn vị, thôn, khu dân cư, tạo khí thế sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân.

Gia đình chị Bùi Thị Hằng - Thông Đồng Bong xã Lạc Thuỷ phát triển kinh tế từ trồng Na có thu nhập 300 triệu đồng/ năm

Xã Lạc Thủy là đơn vị hành chính mới, được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã, thị trấn gồm Đồng Tâm, Khoan Dụ, Yên Bồng và Chi Nê. Với diện tích hơn 90km2, 40 thôn, khu dân cư và dân số hơn 24.000 người, Lạc Thủy là xã có quy mô lớn, tiềm năng phát triển đa dạng.

Từ ngày 1/7/2025, hệ thống chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất và hiệu quả hơn. Nhận thức rõ phong trào thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển, UBND xã Lạc Thủy đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn được ban hành đồng bộ, gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung và hình thức thi đua được đổi mới, phù hợp thực tiễn, tạo không khí thi đua sôi nổi từ thôn xóm đến cơ quan, trường học. Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến được chú trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Anh Phạm Văn Hoà, Thôn Ngọc Lâm xã Lạc Thuỷ phát triển kinh tế hộ gia đình từ nuôi Dúi, đem lại thu nhập trên 300 triệu đồng/ năm

Nhiều phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở, về lao động sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là phong trào “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế trang trại” gắn với “Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Xã đã khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất. Đến nay, Lạc Thủy có 2 sản phẩm được cấp bằng bảo hộ, 3 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao; mô hình chăn nuôi Dúi của ông Phạm Văn Hòa, thôn Ngọc Lâm, cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm là một điển hình tiêu biểu.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được người dân tích cực hưởng ứng. Toàn xã đã huy động 1.254 ngày công lao động, đóng góp hơn 120 triệu đồng và nhiều vật liệu xây dựng để sửa chữa nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống.

Không chỉ chú trọng phát triển nông nghiệp, xã Lạc Thủy còn tận dụng lợi thế giao thông thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế đa ngành. Giai đoạn 2021–2025, xã đã thu hút được 27 dự án đầu tư, trong đó 13 dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh, với tổng vốn đầu tư trên 903 tỷ đồng, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản. Các dự án này góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Công ty Cổ phần Gốm Mỹ - Hòa Bình sản xuất gạch nung giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, Lạc Thủy đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, góp phần bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đến nay, 82,66% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 93,2% gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, trên 92% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trong giáo dục, 8/12 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt từ 99% trở lên.

Đặc biệt, trong phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo”, Lạc Thủy đã có nhiều cách làm sáng tạo trong huy động nguồn lực xã hội hóa. Chỉ trong 5 năm, xã đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 34 ngôi nhà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; đồng thời xóa 19 nhà tạm, nhà dột nát, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

Kết quả từ các phong trào thi đua yêu nước đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: 1 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 1 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”; 10 tập thể được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 16 tập thể được tỉnh khen thưởng; 3.362 tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua các cấp; 1.468 cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng Giấy khen.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Lạc Thủy hôm nay đều xác định thi đua là yêu nước, là trách nhiệm và niềm tự hào. Phong trào thi đua không chỉ khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên mà còn tạo sức bật mới cho một vùng quê đang trên hành trình phát triển bền vững, giàu đẹp và văn minh.

Nguyễn Thị Chung - Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Lạc Thuỷ