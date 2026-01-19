Phóng viên quốc tế, báo người Việt ở nước ngoài chúc Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp

Ngày 19/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp đoàn phóng viên quốc tế tới Việt Nam đưa tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc tiếp phóng viên ngày 19/1.

Trong đoàn có phóng viên của các báo đảng cộng sản, các đảng có vị trí và vai trò quan trọng tại các nước, các hãng truyền thông của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng các hãng thông tấn báo chí quốc tế.

Tại cuộc tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng như với tư cách là thành viên Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn đoàn đã đến Việt Nam trong dịp này.

Thứ trưởng khẳng định Đại hội XIV của Đảng là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện tổng kết, đánh giá thành tựu 40 năm Đổi mới mà còn xác định mục tiêu, tầm nhìn và những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã điểm lại những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được năm 2025 dưới sự lãnh đạo của Đảng dù tình hình thế giới và khu vực năm qua diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Việt Nam, đại diện đoàn phóng viên bày tỏ vinh dự khi được tới Việt Nam, trực tiếp chứng kiến không khí phấn khởi của Nhân dân Việt Nam và đưa tin sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội XIV của Đảng.

Các phóng viên đề cao và khẳng định những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu cho sự phát triển thành công của một quốc gia.

Gửi lời chúc Đại hội thành công tốt đẹp, các phóng viên khẳng định sẽ nỗ lực truyền tải trung thực, khách quan các nội dung, quyết sách của Đại hội. Qua đó không chỉ thông tin về sự phát triển của Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và tiến bộ xã hội đến độc giả toàn cầu.

Nhân cuộc tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

