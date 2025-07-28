Phụ nữ Tiên Lương làm theo lời Bác

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, Hội LHPN xã Tiên Lương đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, việc làm thiết thực , gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Hội LHPN xã tặng quà cho trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm học và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lời nói đi đôi với việc làm, thời gian qua, Hội LHPN xã đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, hoạt động gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho phụ nữ; xây dựng người phụ nữ đáp ứng tốt các tiêu chí: Có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu. Đồng thời, Hội cũng hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc; phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới...

BOX:

Với hơn 4.500 hội viên, sinh hoạt tại 54 chi hội, xác định học và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, Hội LHPN xã đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu như: Phụ nữ nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần, ngày chủ nhật xanh, thu gom rác thải và để đúng nơi quy định, trồng và chăm sóc các tuyến đường tàu, đường hoa, vườn hoa phụ nữ...

Đến khu Phai Chi mới thấy được sự thay đổi của nơi đây, từ các trục đường chính cho tới những con ngõ nhỏ đều khang trang, sạch đẹp, các tuyến đường hoa đang đua nhau khoe sắc, tạo cảnh quan môi trường tươi mới. Đó là thành quả mà cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân khu Phai Chi đã đạt được trong thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Hội LHPN phát động.

Nhờ được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, chị Trần Thị Hồng đã được vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội để mở rộng mô hình trồng rau an toàn của gia đình, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Chị Lê Thị Huệ – Chi hội trưởng phụ nữ cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chi hội đã phát động tới tất cả hội viên, phụ nữ, Nhân dân trong khu nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, duy trì cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm, nhà cửa luôn xanh, sạch, đẹp. Hằng tuần, hằng tháng chi hội phối hợp với khu dân cư tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, chăm sóc các tuyến đường hoa...

Hội đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã. Đồng thời, quản lý tốt nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 39,4 tỉ đồng cho hơn 380 hộ vay phát triển kinh tế. Không chỉ giúp nhau vượt khó, vươn lên phat triển kinh tế, thoát nghèo, Hội LHPN xã còn vận động hội viên quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”; thăm hỏi tặng hàng trăm suất quà cho hội viên vào các dịp lễ, Tết; nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi trên địa bàn xã. Qua đó động viên, khích lệ tinh thần, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Với sự nỗ lực, sáng tạo, thời gian qua, Hội LHPN xã Tiên Lương đã có những cách làm hay, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đã nỗ lực rèn luyệt, thi đua học tập, lao động, khẳng định được vị thế ngày càng cao trong đời sống xã hội.

Hồng Huế