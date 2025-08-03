Phú Thọ: 152/152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025- 2030

Căn cứ Nghị quyết số 1676 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Thọ năm 2025, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ có 148 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 133 xã và 15 phường. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 152 Đảng bộ trực thuộc; có 2.166 tổ chức cơ sở Đảng (Đảng bộ cơ sở: 558, chi bộ cơ sở: 1.608) và trên 256 nghìn đảng viên.

Đảng viên dự Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, 100% các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa thành các kế hoạch, hướng dẫn để tổ chức thực hiện ở cấp mình, chỉ đạo cấp ủy cơ sở quán triệt, thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp mình; thành lập các tiểu ban giúp việc Đại hội bảo đảm về thành phần, số lượng theo quy định, đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội.

Với quyết tâm chính trị cao, từ ngày 18-31/7/2025, 152/152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, vượt tiến độ thời gian theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương 30 ngày (yêu cầu của Trung ương hoàn thành trước ngày 30/8/2025).

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội

Các đại hội được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, quy định, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên.

Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, điều hành đại hội và lấy ý kiến tham gia đóng góp đều được triển khai bài bản, khoa học, có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tổ công tác.

Kết quả trên không chỉ khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hệ thống chính trị, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, mà còn tạo nền tảng cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong thời kỳ mới.

Phương Thanh