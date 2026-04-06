Chuyển đổi số
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ: Cấp gần 22.000 giấy kiểm định điện tử, minh bạch, chính xác

Từ 1/3 đến nay, các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã cấp tổng số gần 22.000 giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho phương tiện cơ giới đường bộ. Kết quả này cho thấy nỗ lực tích cực của ngành chức năng trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử tại Cơ sở đăng kiểm 11901V.

Việc triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử được thực hiện đồng bộ, tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành, bảo đảm tính chính xác, công khai và minh bạch trong toàn bộ quy trình.

Dữ liệu kiểm định được số hóa, kết nối liên thông với hệ thống quản lý, giúp cơ quan chức năng dễ dàng tra cứu, kiểm soát, hạn chế tối đa sai sót, tiêu cực.

Theo đánh giá của các đơn vị chuyên môn, triển khai quy định cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phù hợp với xu hướng phát triển chính phủ số.

Người dân có thể thuận tiện tra cứu thông tin phương tiện, xuất trình giấy tờ khi cần thiết thông qua các thiết bị điện tử, thay thế dần phương thức truyền thống.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng giấy chứng nhận kiểm định điện tử cũng được các đơn vị chú trọng. Nhiều hình thức truyền thông đa dạng đã được triển khai, giúp nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Sau hơn 1 tháng triển khai, việc cấp chứng nhận kiểm định điện tử bước đầu đạt hiệu quả, giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì nghiêm quy trình kiểm định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân và doanh nghiệp.

Khánh Duy


 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long