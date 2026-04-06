Phú Thọ: Cấp gần 22.000 giấy kiểm định điện tử, minh bạch, chính xác

Từ 1/3 đến nay, các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã cấp tổng số gần 22.000 giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho phương tiện cơ giới đường bộ. Kết quả này cho thấy nỗ lực tích cực của ngành chức năng trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử tại Cơ sở đăng kiểm 11901V.

Việc triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử được thực hiện đồng bộ, tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành, bảo đảm tính chính xác, công khai và minh bạch trong toàn bộ quy trình.

Dữ liệu kiểm định được số hóa, kết nối liên thông với hệ thống quản lý, giúp cơ quan chức năng dễ dàng tra cứu, kiểm soát, hạn chế tối đa sai sót, tiêu cực.

Theo đánh giá của các đơn vị chuyên môn, triển khai quy định cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phù hợp với xu hướng phát triển chính phủ số.

Người dân có thể thuận tiện tra cứu thông tin phương tiện, xuất trình giấy tờ khi cần thiết thông qua các thiết bị điện tử, thay thế dần phương thức truyền thống.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng giấy chứng nhận kiểm định điện tử cũng được các đơn vị chú trọng. Nhiều hình thức truyền thông đa dạng đã được triển khai, giúp nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Sau hơn 1 tháng triển khai, việc cấp chứng nhận kiểm định điện tử bước đầu đạt hiệu quả, giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì nghiêm quy trình kiểm định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân và doanh nghiệp.

Khánh Duy