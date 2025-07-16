Phú Thọ có 1.246 điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

{title}
Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Phú Thọ có 1.246 điểm 10.
Thí sinh điểm thi Trường THPT Phù Ninh trao đổi sau thời gian làm bài thi.
Trong đó: Môn Toán có 36 điểm 10; môn Vật lí có 180 điểm 10, môn Hóa học có 37 điểm 10, môn Sinh học có 5 điểm 10, môn Lịch sử có 194 điểm 10, môn Địa lí có 705 điểm 10, môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật có 89 điểm 10.
Sở GD&ĐT cập nhật kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT trên Phần mềm quản lý thi. Các đơn vị khai thác, thông báo rộng rãi tới các thí sinh; đồng thời cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các thí sinh đã tốt nghiệp và trả học bạ, các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 22/7.
