Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ có 1.246 điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Phú Thọ có 1.246 điểm 10.

Phú Thọ có 1.246 điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Thí sinh điểm thi Trường THPT Phù Ninh trao đổi sau thời gian làm bài thi.

Trong đó: Môn Toán có 36 điểm 10; môn Vật lí có 180 điểm 10, môn Hóa học có 37 điểm 10, môn Sinh học có 5 điểm 10, môn Lịch sử có 194 điểm 10, môn Địa lí có 705 điểm 10, môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật có 89 điểm 10.

Sở GD&ĐT cập nhật kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT trên Phần mềm quản lý thi. Các đơn vị khai thác, thông báo rộng rãi tới các thí sinh; đồng thời cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các thí sinh đã tốt nghiệp và trả học bạ, các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 22/7.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng điểm 10 xét công nhận tốt nghiệp THPT Phú thọ Giáo dục kinh tế và pháp luật Thí sinh Công nghiệp năm 2024 Khai thác Thông báo Công nghệ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính

Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính
2025-08-10 16:10:00

Nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm học tập, gần đây các trường đại học đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như...

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025
2025-08-08 13:02:00

Sau 3 ngày từ 6-8/8, Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là kỳ trại hè đặc biệt, gắn với dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập và có quy mô,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long