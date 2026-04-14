Phú Thọ có 696 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 696 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 6 sản phẩm đạt 5 sao, 106 sản phẩm đạt 4 sao, 584 sản phẩm 3 sao.

Các sản phẩm OCOP 5 sao gồm: Mì gạo sạch sinh ra từ làng Hùng Lô của HTX mì gạo Hùng Lô; Chè Đinh cao cấp của Công ty TNHH chè Hoài Trung; Chè Búp tím Thanh Ba của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT; “Set quà Con Cui” của Công ty Cổ phần Lita Foods; Măng nứa khô nấu ngay và Măng chua thái sẵn của Công ty Cổ phần Kim Bôi.

Chè Đinh cao cấp Hoài Trung là một trong những sản phẩm thương hiệu của công ty TNHH Chè Hoài Trung - xã Thanh Ba có chất lượng hàng đầu Việt Nam.

Thông qua thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), doanh thu bình quân của các chủ thể tăng 15,7%, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động. Trên địa bàn tỉnh bước đầu hình thành các chuỗi sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại qua các sàn thương mại điện tử, hệ thống OCOP quốc gia, hội chợ và các điểm giới thiệu sản phẩm.

Du khách trải nghiệm chuỗi sản phẩm OCOP gắn với du lịch ở điểm du lịch cộng đồng Hùng Lô - phường Vân Phú.

Nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ gắn với du lịch, tiêu biểu như các vùng chè Pà Cò, Võ Miếu, Long Cốc, Xuân Đài; các điểm du lịch cộng đồng Hùng Lô (phường Vân Phú), Xuân Sơn (xã Xuân Đài), Đá Bia (xã Tiền Phong), Mỗ (xã Thung Nai). Đây cũng là không gian trưng bày, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, góp phần gia tăng giá trị và tạo thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch.

Hiện nay, toàn tỉnh có 133/148 xã, phường có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; 209 sản phẩm tham gia các kênh phân phối hiện đại, chiếm 34,3%. Toàn tỉnh có 432 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP, gồm 77 doanh nghiệp, 192 hợp tác xã, 16 tổ hợp tác, 140 hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh và 7 cơ sở sản xuất.

Bùi Minh