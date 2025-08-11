Phú Thọ đảm bảo an toàn hạ du khi hồ thủy điện Sơn La xả lũ

Ngày 11/8, Bộ Nông nghiệp và môi trường ban hành công điện số 5376 lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào hồi 16h00' ngày 11/8/2025. Đồng thời ban hành công văn số 5377 đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Sơn La.

Chủ các phương tiện kinh doanh vận tải thủy hạ lưu hồ thủy điện Sơn La chủ động đảm bảo các biện pháp an toàn.

Để đảm bảo an toàn khu vực hạ du và giảm thiểu thiệt hại đối với các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình (hạ lưu hồ thủy điện Sơn La), Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành công điện số 05 đề nghị các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có liên quan; Báo và phát thanh truyền hình Phú Thọ triển khai tổ chức thông báo rộng rãi về việc xả lũ đến người dân, các tổ chức hoạt động trên sông, hồ, ven hồ, các khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình (hạ lưu hồ thủy điện Sơn La), các phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang, các hộ nuôi trồng thủy sản, các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác khoáng sản trên sông, ven sông, hồ và nơi bãi sông. Chỉ đạo các phòng ban chức năng thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, chất lượng nước của khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Đồng thời, đề ra các biện pháp bảo vệ, đảm bảo an toàn vật nuôi tại các lồng bè.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan thanh thải vật tư, vật liệu trong lồng, bãi sông để đảm bảo thoát lũ. Các lực lượng rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

UBND các xã, phường tiếp nhận, triển khai thông báo và tuyên truyền đến người dân. Các Sở, ban, ngành, Công ty Thủy điện Hòa Bình nắm bắt tình hình, chỉ đạo các xã, phường trong công tác phòng, chống, ứng phó với việc xả lũ, thường xuyên báo cáo theo quy định.

Sở NN&MT tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Việt Lâm