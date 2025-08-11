Phú Thọ đăng cai Giải Vô địch Xe đạp địa hình và đường trường trẻ quốc gia 2025

Từ ngày 18 - 28/8/2025, tỉnh Phú Thọ sẽ đăng cai tổ chức Giải Vô địch Xe đạp địa hình và đường trường trẻ quốc gia lần thứ 30. Giải quy tụ gần 500 người, gồm Ban tổ chức, trọng tài, huấn luyện viên và 320 vận động viên của 15 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Quân đội...

Giải diễn ra với hai nội dung chính: Xe đạp đường trường trẻ (từ ngày 18 - 24/8 tại phường Hòa Bình và Tân Hòa) và Xe đạp địa hình trẻ (từ ngày 25 - 28/8 tại trường đua địa hình phường Thống Nhất). Lễ khai mạc được tổ chức lúc 7 giờ 30 phút ngày 18/8 tại Quảng trường Hòa Bình.

Mục tiêu của việc đăng cai không chỉ nhằm triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mà còn tạo cơ hội cho vận động viên, huấn luyện viên Phú Thọ giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa và con người đất Tổ tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Ban Tổ chức địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và đơn vị liên quan, bảo đảm cơ sở vật chất, đường đua, phương án an ninh trật tự, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác tuyên truyền. Các tuyến đường đua đã được rà soát, chỉnh trang cảnh quan; băng rôn, pano, khẩu hiệu sẽ được treo tại các khu vực trọng điểm; lực lượng y tế, cứu thương, bảo vệ và tình nguyện viên được bố trí đầy đủ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Phú Thọ kỳ vọng Giải Vô địch Xe đạp địa hình và đường trường trẻ quốc gia 2025 sẽ diễn ra an toàn, thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp với các đoàn vận động viên và du khách.

P.V