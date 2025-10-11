Phú Thọ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện

Với quyết tâm chính trị cao và sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt kết quả nổi bật, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ tới phát triển KTXH địa phương.

Theo báo cáo của Thống kê tỉnh, đến hết tháng 9 năm 2025, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đạt 74,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Nhờ đó, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn tỉnh ước đạt trên 104 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III/2025, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 41,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với quý II và 26,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Dự án Cụm trường phường Tân Hòa được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công dự kiến hoàn thành trong Quý IV/2025

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực của Phú Thọ trong việc chủ động bố trí, điều hành và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đồng thời khẳng định vai trò của lĩnh vực này trong việc kích cầu đầu tư toàn xã hội và tạo đà tăng trưởng kinh tế địa phương. Bên cạnh các dự án công nghiệp và hạ tầng giao thông trọng điểm, một điểm sáng nổi bật trong đầu tư công của tỉnh là lĩnh vực giáo dục. Tại phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ đang triển khai dự án cụm trường học đồng bộ quy mô lớn, gồm mầm non, tiểu học và THCS. Dự án được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công kết hợp xã hội hóa với hệ thống khối nhà cao tầng, bếp ăn bán trú, nhà đa năng và khuôn viên cây xanh. Đây là một trong những công trình giáo dục kiểu mẫu đầu tiên được xây dựng theo mô hình cụm trường đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng cao. Mặc dù một số hạng mục còn gặp khó khăn về tiến độ, song dự án được xem là bước đột phá về hạ tầng giáo dục, góp phần hiện đại hóa mạng lưới trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở địa phương.

Tuyến đường Đà Bắc - Tiền Phong sau khi hoàn thành sẽ hình thành trục giao thông chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - du lịch vùng ven hồ

Không chỉ dừng lại ở trung tâm đô thị, nguồn vốn đầu tư công còn hướng mạnh về vùng khó khăn, miền núi. Tại xã miền núi Tiền Phong nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai đồng bộ. Trong đó có tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua địa bàn xã và tuyến đường liên xã Hiền Lương - Vầy Nưa - Tiền Phong nay thuộc địa bàn các xã Đà Bắc, Tiền Phong sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. Tuyến đường liên kết vùng này có tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng đi qua các xã ven lòng hồ Hòa Bình. Tuyến đường này sẽ kết nối với các trục giao thông quan trọng và các điểm du lịch cộng đồng hình thành trục giao thông chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - du lịch vùng ven hồ. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành kiểm đếm tài sản của 305/305 hộ. Quá trình triển khai dự án, người dân cũng cơ bản đồng thuận, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận chuyển nông sản, thủy sản, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng và thương mại ven lòng hồ Hòa Bình.

Các đơn vị thi công tập trung phương tiện máy móc thiết bị hiện đại đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông kết nối vùng lòng hồ Hòa Bình được triển khai từ nguồn vốn đầu tư công

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc duy trì tốc độ giải ngân nhanh, cơ cấu vốn đầu tư hợp lý không chỉ thể hiện năng lực điều hành linh hoạt của chính quyền địa phương, mà còn là bằng chứng cho môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả của tỉnh Phú Thọ. Bước sang quý IV/2025, UBND tỉnh tiếp tục xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và thanh toán, đồng thời ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dự án nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả giải ngân. Với đà tăng trưởng tích cực cùng tinh thần quyết tâm, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, Phú Thọ đang hướng tới mục tiêu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đưa địa phương trở thành trung tâm kinh tế năng động của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Mạnh Hùng