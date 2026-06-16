Phú Thọ đẩy mạnh sử dụng AI trong lao động, sản xuất

Trong quá trình chuyển dịch mô hình tăng trưởng, Phú Thọ đang từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất, quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Từ các nhà máy công nghệ cao, dây chuyền tự động hóa đến những doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng AI trong kinh doanh, địa phương đang hình thành nền tảng mới cho một lực lượng lao động có kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hiện đại.

CNCTech giới thiệu các sản phẩm thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

AI mở đường cho chuyển dịch lao động công nghệ cao

Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách con người sản xuất, quản lý và ra quyết định. Nếu trước đây lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp chủ yếu dựa vào vốn, lao động giá rẻ và mở rộng quy mô, thì trong giai đoạn mới, năng suất, dữ liệu và khả năng ứng dụng công nghệ đang trở thành yếu tố quyết định.

Tại Phú Thọ, định hướng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng. Việc ứng dụng AI không chỉ được nhìn nhận ở góc độ đưa thêm một công cụ mới vào sản xuất, mà là quá trình tái cấu trúc phương thức vận hành, nâng cao năng suất lao động và tạo ra những việc làm có giá trị gia tăng cao hơn.

Một trong những tín hiệu rõ nét là việc tỉnh thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, tạo nền tảng cho hệ sinh thái sản xuất hiện đại. Mới đây, Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang tại Khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh.

Dự án nhà máy Meiko Yên Quang là một trong những dự án mang tính chiến lược của Tập đoàn, tập trung vào công nghệ AI và công nghệ vũ trụ, với tổng vốn đầu tư ban đầu 500 triệu USD. Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến đạt doanh thu khoảng 530 triệu USD mỗi năm và tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương.

Điểm quan trọng của dự án không chỉ nằm ở nguồn vốn đầu tư, mà ở yêu cầu về chất lượng nhân lực. Công nghiệp vi mạch, điện tử và thiết bị thông minh đòi hỏi người lao động phải làm việc trong môi trường tự động hóa cao, có kỹ năng số, khả năng vận hành thiết bị thông minh và thích ứng với quy trình sản xuất có sự hỗ trợ của AI.

Cùng với Meiko, hệ thống doanh nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh như BYD Việt Nam, Jawa Vina, Heasung Vina, Pratron Vina, Power Logics Vina đang tạo ra mạng lưới sản xuất gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều sản phẩm linh kiện điện tử sản xuất tại Phú Thọ đã tham gia thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới công nghệ, kiểm soát chất lượng bằng các hệ thống số.

AI không còn là công nghệ chỉ dành cho các tập đoàn lớn mà đang được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Phú Thọ đưa vào từng khâu sản xuất, quản trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giảm chi phí.

Tại Công ty cổ phần Lita Foods (xã Thanh Sơn) với thương hiệu Trường Foods cũng đang ứng dụng AI trong marketing, phân tích khách hàng và mở rộng thị trường. Các sản phẩm như thịt chua, nem chua, thịt thính, cá thính hiện đã có mặt tại khoảng 10.000 điểm bán trên toàn quốc, với sản lượng khoảng 3 triệu sản phẩm mỗi năm. Việc khai thác dữ liệu giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu người tiêu dùng, tối ưu nội dung truyền thông và lựa chọn kênh phân phối hiệu quả hơn.

Xây dựng nguồn nhân lực AI – nền tảng cho tăng trưởng mới

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đã và đang tích cực ứng dụng AI vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công nghệ AI hỗ trợ tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu để dự báo nhu cầu thị trường, xây dựng chiến lược marketing và chăm sóc khách hàng. Nhờ đó, doanh nghiệp giải quyết được bài toán về nguồn nhân lực chất lượng cao, tiết kiệm thời gian và giảm đáng kể chi phí vận hành.

Anh Nguyễn Văn Đoàn - Trưởng phòng kinh doanh Vật liệu xây dựng, Công ty TNHH TM và DV Việt Lâm cho biết: Ứng dụng công nghệ AI giúp cho doanh nghiệp rất nhiều trong truyền thông marketing, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và tạo ra những video bán hàng.

Để AI thực sự trở thành động lực phát triển, yếu tố quyết định vẫn là con người. Nhận thức rõ điều này, Phú Thọ đang triển khai nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo ông Dương Thanh Sơn – Chủ tịch Dự án nâng cao năng lực AI cho đơn vị hành chính và doanh nghiệp địa phương, AI đang giúp cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể xây dựng kế hoạch marketing toàn diện. “AI có thể giúp cho họ tự sản xuất nội dung truyền thông, kể cả phương pháp làm sao phân phối được cái nội dung truyền thông mà mình muốn quảng cáo đến đúng đối tượng. Doanh nghiệp bán chè phải tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu. Tất cả những thứ đó, AI đều có thể giải quyết được" - ông Sơn cho biết.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch bồi dưỡng giai đoạn 2025-2030 nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân.

Nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được các đơn vị đẩy mạnh.

Mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở giáo dục được tiếp cận kiến thức về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và an toàn thông tin; đến năm 2030 có 80% người trong độ tuổi lao động thành thạo kỹ năng sử dụng các dịch vụ số thiết yếu.

Trước đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hỗ trợ 44 doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ với tổng kinh phí hơn 19,22 tỷ đồng. Các dự án sau hỗ trợ ghi nhận doanh thu bình quân tăng gần 70%, thu nhập người lao động tăng hơn 22%, đóng góp ngân sách tăng trên 80%.

Những kết quả này cho thấy nền tảng công nghệ của doanh nghiệp Phú Thọ đang từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cũng đặt ra yêu cầu mới về dữ liệu, bảo mật và năng lực vận hành. Doanh nghiệp cần có lộ trình phù hợp, bắt đầu từ những khâu có hiệu quả rõ ràng, đồng thời đào tạo người lao động để AI trở thành công cụ hỗ trợ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.

Với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phú Thọ đang từng bước hình thành một hệ sinh thái sản xuất mới - nơi công nghệ, dữ liệu và con người cùng tạo ra giá trị. Trong hành trình đó, AI sẽ không chỉ là một xu hướng, mà trở thành một trong những động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Ngọc Tuấn