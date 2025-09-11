Phú Thọ đồng hành tổ chức thành công Vòng loại U23 châu Á

Ngày 11/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi thư cảm ơn UBND tỉnh Phú Thọ cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Phú Thọ và các cơ quan của tỉnh đã hỗ trợ, phối hợp hiệu quả trong suốt thời gian tổ chức Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cảm ơn tỉnh Phú Thọ đã đồng hành tổ chức giải và đông đảo người hâm mộ đã đến Sân vận động Việt Trì cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Trong thư, thay mặt VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của tỉnh trong những sự kiện bóng đá quan trọng sắp tới. Thành công tại Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 tổ chức trên Sân vận động Việt Trì tiếp tục là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết, phối hợp hiệu quả giữa VFF và tỉnh Phú Thọ cũng như các cơ quan chức năng ở địa phương, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc để bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu mới.

Đội tuyển U23 Việt Nam giành vé vào Vòng Chung kết U23 châu Á với tư cách đội đứng đầu Bảng C.

Giải đấu diễn ra từ ngày 3 - 9/9 trên Sân vận động Việt Trì với sự góp mặt của 4 đội bóng đá nam gồm: U23 Việt Nam, U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Bangladesh. Kết thúc giải, chủ nhà U23 Việt Nam đã toàn thắng cả 3 trận để đứng đầu Bảng C với 9 điểm tuyệt đối. Qua đó, chính thức giành quyền tham dự Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp, đội tuyển U23 Việt Nam góp mặt ở sân chơi trẻ lớn nhất châu Á, góp phần khẳng định vị thế ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện, thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo người hâm mộ cả nước và khán giả quốc tế. Qua đó để lại nhiều hình ảnh đẹp về mảnh đất và con người Đất Tổ nói riêng cũng như đất nước Việt Nam nói chung trong mắt bạn bè quốc tế, giới chuyên môn cùng Nhân dân.

Quốc Đại