Phản ứng của khán giả khi Negav trở thành quán quân Anh trai say hi mùa 2

Negav chính thức đăng quang quán quân Anh trai say hi mùa 2 với hơn 6 triệu lượt bình chọn, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả. Bên cạnh sự ủng hộ, kết quả chung cuộc cũng làm dấy lên tranh luận trước diễn biến sôi động của đêm chung kết.

Tối 13/12, đêm chung kết và trao giải chương trình Anh trai say hi 2025 diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Kết quả chung cuộc, rapper, ca sĩ Negav trở thành Quán quân Anh trai say hi 2025 với hơn 6 triệu lượt bình chọn từ khán giả toàn quốc, nhận phần thưởng tiền mặt trị giá 150 triệu đồng.

Negav trở thành Quán quân Anh trai say hi 2025

Khi MC Trấn Thành công bố kết quả, Negav xúc động trước sự cổ vũ của mọi người. Chia sẻ cảm xúc khi đoạt danh hiệu cao nhất của chương trình, nam rapper cho biết chiến thắng này khiến anh ngỡ như một giấc mơ. Negav nói: “Từ khi tôi tham gia Anh trai say hi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới khoảnh khắc này. Để có được phiên bản Negav đứng ở đây, là nhờ điều kỳ diệu trong cuộc đời tôi – những khán giả luôn cổ vũ tôi. Tôi sẽ giữ mãi khoảnh khắc này để làm động lực bước tiếp”.

Chiến thắng của Negav nhanh chóng tạo ra nhiều luồng phản ứng trái chiều trong cộng đồng khán giả theo dõi chương trình. Một bộ phận người xem cho rằng kết quả là xứng đáng, bởi trong suốt hành trình Anh trai say hi mùa 2, Negav thể hiện sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Những ý kiến này cho rằng việc đăng quang của Negav đến từ năng lực chuyên môn, phong độ ổn định trong chương trình và lượng bình chọn áp đảo từ người hâm mộ. Nhiều khán giả nhận xét Negav là thí sinh có hành trình nổi bật, đáng được nhìn nhận khách quan hơn về tài năng cũng như cách đối nhân xử thế, đồng thời cho rằng việc liên tục đay nghiến hay phủ nhận nỗ lực của một người đã nhận lỗi và đang thay đổi là điều không cần thiết.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho các thí sinh còn lại, đặc biệt là Buitruonglinh và những gương mặt trong top 5 chung cuộc. Một số khán giả cho rằng Negav chưa thực sự thuyết phục để trở thành quán quân, khi nam rapper từng vướng những tranh cãi liên quan đến phát ngôn và ứng xử trong quá trình chương trình diễn ra. Những lùm xùm này tiếp tục được nhắc lại sau đêm gala, khiến kết quả chung cuộc trở thành chủ đề tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Negav là thí sinh của mùa đầu tiên quay trở lại tranh tài ở mùa hai, cùng với Phạm Đình Thái Ngân. Trước đó, nam rapper góp mặt trong nhiều tiết mục đạt hàng triệu lượt xem như “Ngân nga”, “Catch Me If You Can”, “Đa nghi”, “Người như anh xứng đáng cô đơn” và “Bounce”. Trong suốt nhiều tuần mở cổng bình chọn, Negav liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng cho đến khi ban tổ chức quyết định ẩn số vote nhằm tạo yếu tố bất ngờ trước đêm gala. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, nam rapper vướng phải những ồn ào liên quan đến phát ngôn và cách ứng xử, buộc anh phải lên tiếng xin lỗi. Những tranh luận xoay quanh sự việc vẫn kéo dài đến nay, khiến Negav phần nào trở nên dè dặt hơn trong việc thể hiện cá tính tại chương trình.

Theo kết quả được công bố, ngôi vị Á quân Anh trai say hi 2025 thuộc về ca sĩ Buitruonglinh với hơn 5,5 triệu lượt bình chọn từ khán giả, nhận phần thưởng 100 triệu đồng. Nhóm giành giải Best five gồm 5 thành viên: Vũ Cát Tường, Buitruonglinh, B Ray, Sơn.K và Negav. Các thí sinh còn lại trong top 10 gồm Big Daddy, Karik, CONGB, Mason Nguyễn và Hustlang Robber.

Đêm chung kết bắt đầu từ 19h30 với sự tham gia của top 18 thí sinh, chia thành 4 đội bước vào vòng thi đấu nhóm. Kết quả của vòng thi này được quyết định hoàn toàn dựa trên lượt bình chọn online từ khán giả toàn quốc. Bốn tiết mục đấu nhóm gồm “Ngất ngây con gà tây” của đội Sơn.K, “Ai thương anh nhất” của đội B Ray, “Đắm chìm” của đội Vũ Cát Tường và “Đoán xem” của đội Karik.

Tiết mục “Ai yêu anh nhất”

Tiết mục “Đoán xem”

Bên cạnh phần thi của các thí sinh, đêm chung kết còn có sự xuất hiện của nhiều khách mời. Điểm nhấn là màn mashup “Hermosa” – “Ta di da” – “Đoạn kịch câm” – “Hút” do các nghệ sĩ Anh trai say hi mùa 1, mùa 2 cùng dàn nghệ sĩ Em xinh say hi như Ánh Sáng Aza, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ trình diễn. Ca sĩ Quang Anh RHYDER – Á quân Anh trai say hi 2024 – mang đến hai ca khúc mới và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Chia sẻ khi trở lại chương trình, Quang Anh RHYDER bộc bạch: “Hôm nay tôi rất vui khi trở lại nơi tôi từng gắn bó, từng trải qua nhiều niềm vui, nước mắt. Ba điều tự hào nhất sau chương trình là tôi đã có cộng đồng người hâm mộ đáng yêu, có những dự án riêng và tôi đã lo được cho mẹ và gia đình của tôi.”

HIEUTHUHAI – Quán quân Anh trai say hi 2024 – cũng góp mặt trong đêm gala, cùng HURRYKNG, Isaac, Negav và Pháp Kiều biểu diễn ca khúc “Walk”, khuấy động không khí phim trường. Nhắc lại chặng đường đã qua, HIEUTHUHAI nói: “Nhớ những ngày tháng đó, tôi thấy xứng đáng với những điều đang có của hôm nay.”

Sau gala trao giải, các thí sinh của Anh trai say hi mùa hai sẽ tiếp tục tham gia concert đầu tiên của chương trình, dự kiến diễn ra vào ngày 27/12 tại TPHCM.

Nguồn vov.vn