Oscar lần đầu vinh danh “casting,” việc làm thầm lặng mà quan trọng của điện ảnh

Bernard Telsey tại buổi tiếp đón các ứng viên hạng mục Giám đốc Tuyển chọn Diễn viên của Viện Hàn lâm Truyền hình ở West Hollywood, California, vào ngày 12 tháng 9 năm 2019. Ảnh: AP/Japan Today

Đằng sau nhân vật Phù thủy xứ Oz trong hai phần phim “Wicked” là cả một guồng máy của những người làm công việc tuyển chọn diễn viên. Họ đã chuẩn bị từ rất lâu trước khi bộ phim được chính thức bấm máy, chọn ra những người có thể vào vai phù thủy xứ Oz.

“Công việc của chúng tôi là tìm ra ứng viên từ những diễn viên mình đã biết và những diễn viên mình chưa biết,” Bernard Telsey, một trong những nhân vật quan trọng trong giới tuyển chọn diễn viên, người cùng với Tiffany Little Canfield đã tuyển chọn diễn viên cho cả hai phần phim “Wicked,” cho biết.

Và Oscar đã bắt đầu ghi nhận công việc thầm lặng mà tinh tế này, dù nhiều người cho rằng như vậy vẫn là quá muộn. Một giải thưởng mới dành cho thành tựu trong tuyển chọn diễn viên đã được thêm vào Giải thưởng Viện Hàn lâm điện ảnh danh giá này.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC vào ngày 15/ 3 năm 2026.

“Thật khó để mọi người hiểu được công việc của chúng tôi vì nó quá riêng tư,” Telsey nói. “Điều này chỉ càng làm cho nghề nghiệp này vững mạnh hơn và mọi người càng nhận thức rõ hơn về những gì chúng tôi làm.”

Giải Emmy có ba hạng mục dành cho tuyển chọn diễn viên, và Giải Critics Choice Awards vừa bổ sung thêm một giải thưởng dành cho tuyển chọn diễn viên trong năm nay. Ngành công nghiệp tuyển chọn diễn viên có giải thưởng riêng của mình, đó là Giải Artios, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985. Nhưng Giải Quả cầu vàng và Giải Tony lại không công nhận nghề nghiệp này.

“Công tác tuyển chọn diễn viên được tiến hành càng tốt, thì bạn dường như càng không nhận ra điều đó. Bởi vì nó được thực hiện quá tốt đến mức bạn không cảm thấy điều gì cả,” Destiny Lilly, chủ tịch của Hiệp hội Tuyển chọn diễn viên với 1.200 thành viên, người cũng làm việc với Telsey, nói.

“Tôi nghĩ rằng phải mất thời gian để nghệ thuật này được công nhận bởi vì rất nhiều công việc mà các đạo diễn tuyển chọn diễn ra trước khi phần lớn các thành viên khác trong nhóm sản xuất được tham gia.”

Telsey, cùng với đội ngũ của mình tại The Telsey Office, tuyển chọn diễn viên cho mọi thể loại, từ các bộ phim như “Mary Poppins Returns” và “Kiss of the Spider Woman” đến các chương trình truyền hình như “The Gilded Age” và “Only Murders in the Building.” Ông trưởng thành từ sân khấu kịch, tuyển chọn diễn viên cho những vở đoạt giải Tony như “Maybe Happy Ending”, “Kinky Boots” và “Hairspray.”

“Wicked” và “Wicked: For Good” là một trong những thử thách lớn nhất của đội ngũ, họ đã tuyển chọn hàng trăm vai diễn và phần múa trong hơn một năm quay phim trên khắp các châu lục.

Poster phim “Phù thủy xứ Oz”. Nguồn: Youtube

Mặc dù có vẻ như Cynthia Erivo sinh ra dành cho vai diễn Elphaba và Ariana Grande là ứng cử viên sáng giá cho vai Glinda, nhưng đó là kết quả sau một cả một quá trình lựa chọn khó khăn, gần giống như một canh bạc.

“Chỉ đến khi họ vào phòng thử vai, bạn mới nghĩ, ‘Ồ, đây là điều kỳ diệu. Chắc chắn là vậy. Không ai khác có thể đóng vai này ngoài hai người họ,’” ông nói. “Bạn sẽ không thực sự biết cho đến khi tận mắt chứng kiến.”

Để theo dõi càng nhiều diễn viên càng tốt, Telsey đến nhà hát bốn hoặc năm đêm một tuần và dành cuối tuần để xem các chương trình truyền hình và phim ảnh. Hai lần một tuần, ông và nhân viên của mình gặp nhau để trao đổi thông tin về những diễn viên họ đang xem và đưa ra đề xuất.

“Mỗi ngày bạn đều cảm thấy mình bị tụt hậu và có thêm hàng trăm diễn viên khác mà tôi không biết, làm sao tôi có thể gặp họ và làm sao tôi có thể xem họ diễn? Vì vậy, đó là một cuộc đua không ngừng nghỉ,” ông nói.

Các giám đốc tuyển chọn diễn viên trước tiên sẽ nói chuyện với các đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất để hiểu được tầm nhìn của họ về dự án và sau đó tìm kiếm những diễn viên phù hợp để thử vai. Telsey ví điều đó giống như cách một nhà thiết kế trang phục phải biết tất cả các loại vải và màu sắc khác nhau hiện có.

Gần đây, Lilly đã đạt được một thành công lớn khi đề xuất diễn viên hài Bill Burr tham gia vở kịch Broadway mới nhất của David Mamet “Glengarry Glen Ross” cùng với Kieran Culkin và Bob Odenkirk. Đó là lần đầu tiên Burr ra mắt trên sân khấu, nhưng những lời thoại bùng nổ của Mamet dường như rất phù hợp.

“Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người chưa từng diễn kịch nhưng thực sự có thể tỏa sáng. Họ chỉ cần được trao cơ hội đúng đắn, dự án phù hợp và có đạo diễn giỏi làm việc cùng,” cô ấy nói.

Qua nhiều năm, Telsey đã chứng kiến ​​ranh giới giữa phim ảnh, truyền hình và sân khấu dần biến mất khi các diễn viên tự do chuyển đổi giữa các phương tiện truyền thông. Ông không đồng tình với quan điểm cho rằng kỹ năng sân khấu khác biệt nhiều so với kỹ năng diễn xuất trên màn ảnh.

“Quan niệm cho rằng chúng khác nhau là một điều hoang đường. Về mặt kỹ thuật thì chúng khác nhau, nhưng về bản chất thì chúng giống nhau. Diễn xuất giỏi vẫn là diễn xuất giỏi,” ông nói. “Glenn Close có thể tham gia nhạc kịch, kịch nói, chương trình truyền hình và phim điện ảnh và được đề cử ở mọi hạng mục...”

Telsey, người có bước đột phá lớn đầu tiên trong sự nghiệp tuyển chọn diễn viên là vở nhạc kịch “Rent” - “chỉ là một vở nhạc kịch nhỏ mà chẳng ai muốn làm,” anh ấy nói đùa - cũng đã chứng kiến ​​công nghệ thay đổi công việc, đặc biệt là khi các buổi thử vai chuyển sang trực tuyến, truyền hình trực tuyến bùng nổ và ngành công nghiệp điện ảnh ngày càng toàn cầu hóa.

“Tôi nghĩ chúng ta luôn phải giáo dục các nhóm của mình về nhu cầu tuyển chọn diễn viên cần phải mở rộng và bao quát nhiều lĩnh vực hơn,” anh ấy nói.

“Trong hầu hết các dự án, bạn chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tìm kiếm diễn viên. Thời gian không đứng về phía chúng ta. Mọi thứ sẽ càng trở nên eo hẹp hơn khi ngân sách ngày càng bị cắt giảm trong tương lai.”

