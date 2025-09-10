Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Phú Thọ đứng top đầu cả nước về diện tích, sản lượng chè

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2021-2025, Phú Thọ đứng top đầu cả nước về cây chè với tổng diện tích đạt khoảng 14,5 nghìn ha, sản lượng 183 nghìn tấn. Sản lượng chè chế biến bình quân khoảng 45-50 nghìn tấn/năm, chiếm khoảng 25% tổng sản lượng chè tươi.

Diện tích, sản lượng chè Phú Thọ hiện đứng top đầu cả nước

Vùng sản xuất chè tập trung, thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị có diện tích 5,8 nghìn ha. Hiện toàn tỉnh có 60 cơ sở chế biến chè, sản lượng chế biến khoảng 60.000 tấn/năm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Cơ cấu sản phẩm chè qua chế biến có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ chè xanh và chè khác (ô long, ướp hương, Matcha...).

Vùng chè Shan tuyết thâm canh được gắn với hoạt động du lịch trải nghiệm ở xã Pà Cò

Công tác quản lý, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chè ngày càng được quan tâm. Phú Thọ hiện có 39 sản phẩm chè đạt OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 17 sản phẩm 4 sao, 2 sản phẩm OCOP 5 sao; nhiều vùng chè đã gắn với du lịch nông nghiệp, cộng đồng như: Pà Cò, Võ Miếu, Long Cốc, Xuân Đài... góp phần nâng cao uy tín, giá trị kinh tế, sức cạnh tranh của các sản phẩm chè của tỉnh.

Bùi Minh

