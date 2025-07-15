Phú Thọ: Hàng trăm người dân đi hiến máu sau lời kêu gọi khẩn cấp

{title}
Chiều 15/7, sau khi tiếp nhận thông tin về tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế qua các phương tiện truyền thông như Báo và phát thanh Truyền hình Phú Thọ, các trang mạng xã hội, đã có trên 160 người dân đến Khoa Truyền máu - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Thọ để tình nguyện hiến trên 160 đơn vị máu chất lượng.
Theo thống kê sơ bộ của Khoa Truyền máu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tính từ 13 giờ đến 17 giờ chiều, Khoa Truyền máu của bệnh viện đã tiếp nhận trên 160 đơn vị máu từ người dân trong tỉnh, số lượng đơn vị máu tiếp nhận đã vượt mức kỳ vọng ban đầu. Ghi nhận tại điểm hiến máu cho thấy, mặc dù thời tiết oi nóng, song ngay từ đầu giờ chiều, rất đông người dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên, công chức, viên chức, công nhân và người dân địa phương đã đến xếp hàng, chờ hiến máu tình nguyện.
Người dân đăng ký hiến máu tại Khoa truyền máu, BVĐK tỉnh Phú Thọ.
Chị Nguyễn Thị Hằng, phường Thanh Miếu chia sẻ: “Một giọt máu cho đi có thể giúp một cuộc đời ở lại cho nên khi biết tin lượng máu tại các bệnh viện đang thiếu hụt nghiêm trọng, tôi đã quyết định tham gia hiến máu. Tôi nghĩ, nếu ai cũng sẵn sàng góp một phần nhỏ bé của mình thì sẽ có rất nhiều người bệnh được cứu sống".
Là người đã nhiều lần tham gia hiến máu, anh Nguyễn Anh Hai, xã Lâm Thao cho biết: “Đây là lần thứ 5 tôi đi hiến máu. Sau khi đọc được bài viết kêu gọi, tôi đã chủ động đến BVĐK tỉnh để góp một phần nhỏ công sức. Tôi thuộc nhóm máu O(+), là nhóm máu hiếm, vì vậy càng cảm thấy việc làm này có ý nghĩa. Hôm nay tôi hiến 350 ml”.
Khu vực lấy máu xét nghiệm tại khoa Truyền máu, BVĐK tỉnh.
Tình trạng thiếu máu điều trị đã và đang diễn ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt trầm trọng vào mùa hè. Tại Phú Thọ, theo thông tin từ bác sĩ CK.II Tạ Minh Nguyện - Trưởng khoa Truyền máu, BVĐK tỉnh, lượng máu tiếp nhận trong tháng 7 mới chỉ đạt khoảng 30% so với nhu cầu thực tế. Trong khi đó, trung bình mỗi ngày toàn tỉnh cần khoảng 200 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến tỉnh và xã.
Bác sĩ Tạ Minh Nguyện nhấn mạnh: “Trung tâm Huyết học - Truyền máu, BVĐK tỉnh Phú Thọ là một trong 25 trung tâm truyền máu hỗ trợ toàn quốc. Đơn vị không chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, điều chế, xét nghiệm, cấp phát máu cho BVĐK tỉnh, mà còn cung ứng cho các trung tâm y tế tuyến huyện, khu vực và hỗ trợ các tỉnh lân cận trong điều kiện khẩn cấp.
Khoa Truyền máu của bệnh viện đã tiếp nhận trên 160 đơn vị máu từ người dân trong tỉnh trong buổi chiều ngày 15/7.
Năm 2024, Trung tâm đã tiếp nhận trên 30.000 đơn vị máu. Tuy nhiên, bước vào mùa hè năm nay, lượng máu dự trữ tại đây sụt giảm đáng kể. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự chung tay của toàn xã hội. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận máu mỗi ngày tại BVĐK tỉnh, với quy trình an toàn, khoa học”.
Trong bối cảnh nguồn máu tại nhiều nơi đang ở mức báo động đỏ, sự vào cuộc của cộng đồng là chìa khóa quan trọng để đảm bảo sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân. Để bảo đảm nguồn máu ổn định, ngành y tế rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng từ người dân trong thời gian tới bởi việc người dân tích cực tham gia hiến máu không chỉ giúp ngành y tế giảm áp lực mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong cộng đồng.
Bảo Thoa
