Phú Thọ hưởng ứng phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong Nhân dân

Sáng 10/10, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Phú Thọ tham gia Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến 33 tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu Hà Nội, dự chương trình có các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và hơn 12.000 người dân.

Các đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự lễ phát động.

Dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và vận động viên.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân cường thì quốc thịnh”, khẳng định sức khỏe của mỗi người dân là nền tảng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, góp phần phát triển đất nước bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mỗi người dân, không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp hay nơi sinh sống, chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với thể trạng và điều kiện của bản thân để tập luyện thường xuyên. Các cấp, ngành, địa phương cần cụ thể hóa phong trào bằng những việc làm thiết thực; quan tâm đầu tư, phát triển không gian và thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để người dân duy trì thói quen vận động.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và người dân tỉnh Phú Thọ tham gia chạy hưởng ứng tại lễ phát động.

Màn đồng diễn yoga tập thể hưởng ứng lễ phát động tại điểm cầu Phú Thọ.

Tiết mục võ nhạc Taekwondo hưởng ứng lễ phát động tại điểm cầu Phú Thọ.

Hưởng ứng phong trào, ngay sau nghi thức phát động tại điểm cầu Hà Nội, các đại biểu và lực lượng tham gia tại điểm cầu Phú Thọ đã cùng chạy bộ, trình diễn yoga tập thể và võ nhạc Taekwondo. Các hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao, khuyến khích người dân chủ động nâng cao sức khỏe.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo tỉnh Phú Thọ năm 2026. Giải thu hút gần 300 vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 40 bộ huy chương.

Thúy Hường